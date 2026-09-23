Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0)
Мощный ноутбук Asus с внушительным 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 2560x1600 отлично подойдёт тем, кто ценит комфортную работу и яркое изображение. Просторный SSD на 1 ТБ позволит хранить объемные проекты, а 32 Гб оперативной памяти и видеопамять 8 Гб легко справятся со сложными задачами, будь то видеомонтаж или многозадачная работа. Легкий прочный корпус из алюминия не только выглядит стильно, но и надёжен в ежедневном использовании. Подключайте современные устройства через два разъёма USB Type-C, а встроенный кард-ридер упростит работу с фото- и видеоматериалами. Подсветка клавиатуры сделает вечерние сессии особенно комфортными. На борту — технология Bluetooth v5.4 для быстрой синхронизации. Модель поставляется без предустановленной операционной системы, что позволит настроить ноутбук под себя с нуля.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0)