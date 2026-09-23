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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0)

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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 11
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734243
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х13х2
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0)

Мощный ноутбук Asus с внушительным 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 2560x1600 отлично подойдёт тем, кто ценит комфортную работу и яркое изображение. Просторный SSD на 1 ТБ позволит хранить объемные проекты, а 32 Гб оперативной памяти и видеопамять 8 Гб легко справятся со сложными задачами, будь то видеомонтаж или многозадачная работа. Легкий прочный корпус из алюминия не только выглядит стильно, но и надёжен в ежедневном использовании. Подключайте современные устройства через два разъёма USB Type-C, а встроенный кард-ридер упростит работу с фото- и видеоматериалами. Подсветка клавиатуры сделает вечерние сессии особенно комфортными. На борту — технология Bluetooth v5.4 для быстрой синхронизации. Модель поставляется без предустановленной операционной системы, что позволит настроить ноутбук под себя с нуля.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный ноутбук Asus с внушительным 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 2560x1600 отлично подойдёт тем, кто ценит комфортную работу и яркое изображение. Просторный SSD на 1 ТБ позволит хранить объемные проекты, а 32 Гб оперативной памяти и видеопамять 8 Гб легко справятся со сложными задачами, будь то видеомонтаж или многозадачная работа. Легкий прочный корпус из алюминия не только выглядит стильно, но и надёжен в ежедневном использовании. Подключайте современные устройства через два разъёма USB Type-C, а встроенный кард-ридер упростит работу с фото- и видеоматериалами. Подсветка клавиатуры сделает вечерние сессии особенно комфортными. На борту — технология Bluetooth v5.4 для быстрой синхронизации. Модель поставляется без предустановленной операционной системы, что позволит настроить ноутбук под себя с нуля.
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Отзывы


Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR111 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam Bag (90NR0M21-M005A0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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