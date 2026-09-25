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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0)

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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 11
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Zephyrus G14
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
237 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734242
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G14
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
465
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0)

Лёгкий и элегантный ноутбук Asus весит всего 1,5 кг — удобно брать с собой каждый день. Компактная диагональ 14 дюймов идеально подходит для поездок и работы вне дома, но внутри скрыт настоящий профессионал: мощный процессор AMD в паре с 32 Гб оперативной памяти и быстрым SSD на 1024 Гб обеспечивают молниеносную работу даже с требовательными приложениями. Роскошная картинка на OLED-дисплее с разрешением 2880x1800 завораживает: насыщенные цвета, глубокий чёрный, каждый элемент выглядит чётко и выразительно. Подсветка клавиатуры помогает работать комфортно даже вечером. Благодаря Bluetooth версии 5.4 подключение к аксессуарам — простое и стабильное, а встроенный кард-ридер ускоряет обмен файлами. Прочный корпус из алюминия сочетает стиль и надёжность, а аккумулятор Li-lon отлично подходит для длительных сессий без подзарядки. Универсальный выбор для тех, кому важны производительность, мобильность и современные технологии.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G14
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Развернуть
Модель процессора
465
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и элегантный ноутбук Asus весит всего 1,5 кг — удобно брать с собой каждый день. Компактная диагональ 14 дюймов идеально подходит для поездок и работы вне дома, но внутри скрыт настоящий профессионал: мощный процессор AMD в паре с 32 Гб оперативной памяти и быстрым SSD на 1024 Гб обеспечивают молниеносную работу даже с требовательными приложениями. Роскошная картинка на OLED-дисплее с разрешением 2880x1800 завораживает: насыщенные цвета, глубокий чёрный, каждый элемент выглядит чётко и выразительно. Подсветка клавиатуры помогает работать комфортно даже вечером. Благодаря Bluetooth версии 5.4 подключение к аксессуарам — простое и стабильное, а встроенный кард-ридер ускоряет обмен файлами. Прочный корпус из алюминия сочетает стиль и надёжность, а аккумулятор Li-lon отлично подходит для длительных сессий без подзарядки. Универсальный выбор для тех, кому важны производительность, мобильность и современные технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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