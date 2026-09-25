Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0)
Лёгкий и элегантный ноутбук Asus весит всего 1,5 кг — удобно брать с собой каждый день. Компактная диагональ 14 дюймов идеально подходит для поездок и работы вне дома, но внутри скрыт настоящий профессионал: мощный процессор AMD в паре с 32 Гб оперативной памяти и быстрым SSD на 1024 Гб обеспечивают молниеносную работу даже с требовательными приложениями. Роскошная картинка на OLED-дисплее с разрешением 2880x1800 завораживает: насыщенные цвета, глубокий чёрный, каждый элемент выглядит чётко и выразительно. Подсветка клавиатуры помогает работать комфортно даже вечером. Благодаря Bluetooth версии 5.4 подключение к аксессуарам — простое и стабильное, а встроенный кард-ридер ускоряет обмен файлами. Прочный корпус из алюминия сочетает стиль и надёжность, а аккумулятор Li-lon отлично подходит для длительных сессий без подзарядки. Универсальный выбор для тех, кому важны производительность, мобильность и современные технологии.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Белые, Игровые, AMD, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 263 270 руб.65818 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
-
В наличииЦена 267 280 руб.66820 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M...
-
В наличииЦена 283 930 руб.70983 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 288 130 руб.72033 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-S9085 Core Ultra 9 275HX 32Gb ...
-
В наличииЦена 304 560 руб.76140 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver
-
В наличииЦена 307 810 руб.76953 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 ...
-
В наличииЦена 360 100 руб.90025 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 361 830 руб.90458 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silve...
-
В наличииЦена 375 810 руб.93953 руб. в СплитНоутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM Core Ultra 9 275...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Белые, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0)