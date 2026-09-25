Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0)
Представляем мощный и стильный ноутбук от Asus, сочетающий в себе современный дизайн и высокую производительность. Этот ноутбук обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. ### Основные характеристики: - **Экран**: Диагональ 18 дюймов и разрешение 1920x1200 пикселей позволяют насладиться яркими и четкими изображениями. IPS-матрица обеспечивает широкие углы обзора и точную цветопередачу, что особенно важно для графической работы и мультимедийных развлечений. - **Производительность**: Оснащен процессором от AMD и 16 Гб оперативной памяти DDR5, он готов к выполнению самых ресурсозатратных задач. Вместительный SSD-накопитель объемом 1024 Гб обеспечивает быстрый доступ к данным и значительно сокращает время загрузки. - **Дискретная видеокарта**: Этот ноутбук оснащен мощной дискретной видеокартой, которая позволит вам насладиться играми и графическими приложениями на высоких настройках. - **Дизайн и сборка**: Корпус выполнен из качественного алюминия, что придаёт устройству премиальный внешний вид и дополнительно повышает его прочность. Чёрный цвет корпуса добавляет строгости и стильности. - **Дополнительные функции**: Подсветка клавиатуры позволяет с комфортом работать в условиях низкой освещенности. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает быструю и стабильную связь с периферийными устройствами. - **Мобильность**: Несмотря на достаточно большую диагональ экрана, вес устройства составляет лишь 3 кг, что делает его удобным для транспортировки. #### Обратите внимание: Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить ту ОС, которая соответствует его предпочтениям. Этот ноутбук Asus станет надежным партнёром в любой работе благодаря своей производительности, качеству сборки и современным технологиям.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 9, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0)