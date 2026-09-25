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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0)

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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734239
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
5.23

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0)

Представляем мощный и стильный ноутбук от Asus, сочетающий в себе современный дизайн и высокую производительность. Этот ноутбук обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. ### Основные характеристики: - **Экран**: Диагональ 18 дюймов и разрешение 1920x1200 пикселей позволяют насладиться яркими и четкими изображениями. IPS-матрица обеспечивает широкие углы обзора и точную цветопередачу, что особенно важно для графической работы и мультимедийных развлечений. - **Производительность**: Оснащен процессором от AMD и 16 Гб оперативной памяти DDR5, он готов к выполнению самых ресурсозатратных задач. Вместительный SSD-накопитель объемом 1024 Гб обеспечивает быстрый доступ к данным и значительно сокращает время загрузки. - **Дискретная видеокарта**: Этот ноутбук оснащен мощной дискретной видеокартой, которая позволит вам насладиться играми и графическими приложениями на высоких настройках. - **Дизайн и сборка**: Корпус выполнен из качественного алюминия, что придаёт устройству премиальный внешний вид и дополнительно повышает его прочность. Чёрный цвет корпуса добавляет строгости и стильности. - **Дополнительные функции**: Подсветка клавиатуры позволяет с комфортом работать в условиях низкой освещенности. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает быструю и стабильную связь с периферийными устройствами. - **Мобильность**: Несмотря на достаточно большую диагональ экрана, вес устройства составляет лишь 3 кг, что делает его удобным для транспортировки. #### Обратите внимание: Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить ту ОС, которая соответствует его предпочтениям. Этот ноутбук Asus станет надежным партнёром в любой работе благодаря своей производительности, качеству сборки и современным технологиям.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем мощный и стильный ноутбук от Asus, сочетающий в себе современный дизайн и высокую производительность. Этот ноутбук обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. ### Основные характеристики: - **Экран**: Диагональ 18 дюймов и разрешение 1920x1200 пикселей позволяют насладиться яркими и четкими изображениями. IPS-матрица обеспечивает широкие углы обзора и точную цветопередачу, что особенно важно для графической работы и мультимедийных развлечений. - **Производительность**: Оснащен процессором от AMD и 16 Гб оперативной памяти DDR5, он готов к выполнению самых ресурсозатратных задач. Вместительный SSD-накопитель объемом 1024 Гб обеспечивает быстрый доступ к данным и значительно сокращает время загрузки. - **Дискретная видеокарта**: Этот ноутбук оснащен мощной дискретной видеокартой, которая позволит вам насладиться играми и графическими приложениями на высоких настройках. - **Дизайн и сборка**: Корпус выполнен из качественного алюминия, что придаёт устройству премиальный внешний вид и дополнительно повышает его прочность. Чёрный цвет корпуса добавляет строгости и стильности. - **Дополнительные функции**: Подсветка клавиатуры позволяет с комфортом работать в условиях низкой освещенности. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает быструю и стабильную связь с периферийными устройствами. - **Мобильность**: Несмотря на достаточно большую диагональ экрана, вес устройства составляет лишь 3 кг, что делает его удобным для транспортировки. #### Обратите внимание: Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить ту ОС, которая соответствует его предпочтениям. Этот ноутбук Asus станет надежным партнёром в любой работе благодаря своей производительности, качеству сборки и современным технологиям.
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Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M003Y0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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