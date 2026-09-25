Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NM1-M002K0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
133 430 руб.
В наличии
Код товара: 734237
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133 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.99
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NM1-M002K0)
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NM1-M002K0)
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Теги товара: Для дома, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Развернуть
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NM1-M002K0)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Купить Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NM1-M002K0) - по цене 133430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NM1-M002K0)