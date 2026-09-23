Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0)
Ноутбук Asus — это современное устройство, идеально подходящее для пользователей, которым требуется мощность и функциональность в стильном и легком корпусе. С весом всего 2,2 кг и экраном диагональю 16 дюймов, это устройство предлагает отличную портативность и одновременно комфорт для работы с большими визуальными элементами. Экран с разрешением 1920x1200 и матрицей типа IPS обеспечивает яркие и насыщенные цвета, широкие углы обзора и четкость изображения, что делает ноутбук идеальным для повседневных задач, работы с графикой и потребления мультимедиа. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Под капотом ноутбук оснащен производительным процессором от AMD, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю и плавную работу в многозадачном режиме. Дискретная видеокарта улучшает графическую производительность, что пригодится для более требовательных приложений и игр. Устройство имеет SSD-накопитель объемом 512 Гб, обеспечивающий быстрый доступ к данным и быструю загрузку системы. Ноутбук поддерживает Bluetooth v5.3, что обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение к периферийным устройствам. Для подключения внешних устройств и аксессуаров ноутбук оборудован следующими разъемами: один порт USB 2.0 и один порт USB Type-C, которые расширяют возможности подключения и зарядки. Хотя ноутбук и поставляется без предустановленной операционной системы, это предоставляет возможность пользователям самостоятельно выбрать и установить нужное программное обеспечение, отвечающее их предпочтениям и требованиям. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что делает его более легким, при этом сохраняя долговечность и устойчивость к повседневному использованию. Этот ноутбук Asus — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для работы, учебы и развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0)