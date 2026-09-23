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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734236
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х12
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0)

Ноутбук Asus — это современное устройство, идеально подходящее для пользователей, которым требуется мощность и функциональность в стильном и легком корпусе. С весом всего 2,2 кг и экраном диагональю 16 дюймов, это устройство предлагает отличную портативность и одновременно комфорт для работы с большими визуальными элементами. Экран с разрешением 1920x1200 и матрицей типа IPS обеспечивает яркие и насыщенные цвета, широкие углы обзора и четкость изображения, что делает ноутбук идеальным для повседневных задач, работы с графикой и потребления мультимедиа. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Под капотом ноутбук оснащен производительным процессором от AMD, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю и плавную работу в многозадачном режиме. Дискретная видеокарта улучшает графическую производительность, что пригодится для более требовательных приложений и игр. Устройство имеет SSD-накопитель объемом 512 Гб, обеспечивающий быстрый доступ к данным и быструю загрузку системы. Ноутбук поддерживает Bluetooth v5.3, что обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение к периферийным устройствам. Для подключения внешних устройств и аксессуаров ноутбук оборудован следующими разъемами: один порт USB 2.0 и один порт USB Type-C, которые расширяют возможности подключения и зарядки. Хотя ноутбук и поставляется без предустановленной операционной системы, это предоставляет возможность пользователям самостоятельно выбрать и установить нужное программное обеспечение, отвечающее их предпочтениям и требованиям. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что делает его более легким, при этом сохраняя долговечность и устойчивость к повседневному использованию. Этот ноутбук Asus — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для работы, учебы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это современное устройство, идеально подходящее для пользователей, которым требуется мощность и функциональность в стильном и легком корпусе. С весом всего 2,2 кг и экраном диагональю 16 дюймов, это устройство предлагает отличную портативность и одновременно комфорт для работы с большими визуальными элементами. Экран с разрешением 1920x1200 и матрицей типа IPS обеспечивает яркие и насыщенные цвета, широкие углы обзора и четкость изображения, что делает ноутбук идеальным для повседневных задач, работы с графикой и потребления мультимедиа. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Под капотом ноутбук оснащен производительным процессором от AMD, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю и плавную работу в многозадачном режиме. Дискретная видеокарта улучшает графическую производительность, что пригодится для более требовательных приложений и игр. Устройство имеет SSD-накопитель объемом 512 Гб, обеспечивающий быстрый доступ к данным и быструю загрузку системы. Ноутбук поддерживает Bluetooth v5.3, что обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение к периферийным устройствам. Для подключения внешних устройств и аксессуаров ноутбук оборудован следующими разъемами: один порт USB 2.0 и один порт USB Type-C, которые расширяют возможности подключения и зарядки. Хотя ноутбук и поставляется без предустановленной операционной системы, это предоставляет возможность пользователям самостоятельно выбрать и установить нужное программное обеспечение, отвечающее их предпочтениям и требованиям. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что делает его более легким, при этом сохраняя долговечность и устойчивость к повседневному использованию. Этот ноутбук Asus — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для работы, учебы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KV1-M00BC0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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