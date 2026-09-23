Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0)
Ноутбук Asus представляет собой мощное и стильное устройство, разработанное для пользователей, которые ценят производительность и функциональность. Он оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и матрицей типа IPS, обеспечивая яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Этот ноутбук работает на процессоре от Intel, что гарантирует высокую производительность при выполнении повседневных и профессиональных задач. Поддержка современной оперативной памяти DDR5 объемом 16 Гб позволяет пользователю эффективно работать с несколькими приложениями одновременно, а SSD на 512 Гб обеспечивает быстрый доступ к данным и приложениям. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, а вес составляет всего 2,2 кг, что делает его удобным для переноски и использования в дороге. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, устройство располагает дискретной видеокартой, что делает его подходящим для графических работ и мультимедиа. Наличие Bluetooth версии 5.4 обеспечивает стабильное соединение с устройствами. Ноутбук оснащен подсветкой клавиатуры, что обеспечивает комфортное использование в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, он имеет 1 порт USB Type-C для подключения современных устройств и аксессуаров. Стоит отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки любой необходимой ОС по своему усмотрению. Этот ноутбук Asus идеально подойдет для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для работы и развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0)