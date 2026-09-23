Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0)

Ноутбук Asus — это мощное и современное устройство, созданное для пользователей, которые ценят производительность и надежность. Благодаря процессору от AMD и дискретной видеокарте, данный ноутбук обеспечивает высокую производительность как для профессиональных задач, так и для развлечений. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, этот ноутбук предлагает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным для работы с графикой, просмотром фильмов или игрой в современные компьютерные игры. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов и программ. 16 Гб оперативной памяти позволяют эффективно решать многозадачные задачи и наслаждаться плавной работой системы. Ноутбук весит всего 2,2 кг, что делает его удобным для переноски и использования на ходу. Корпус из пластика делает его более доступным по цене, сохраняя при этом стильный внешний вид. Для подключения периферийных устройств и аксессуаров предусмотрены различные порты: один USB 2.0 и один USB Type-C. Версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с другими устройствами. Кроме того, наличие подсветки клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора той ОС, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям. Ноутбук Asus отлично подойдет для тех, кто ищет надежное устройство для учебы, работы или отдыха, сочетающее в себе современные технологии и комфортное использование.