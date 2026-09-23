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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734234
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0)

Ноутбук Asus — это мощное и современное устройство, созданное для пользователей, которые ценят производительность и надежность. Благодаря процессору от AMD и дискретной видеокарте, данный ноутбук обеспечивает высокую производительность как для профессиональных задач, так и для развлечений. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, этот ноутбук предлагает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным для работы с графикой, просмотром фильмов или игрой в современные компьютерные игры. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов и программ. 16 Гб оперативной памяти позволяют эффективно решать многозадачные задачи и наслаждаться плавной работой системы. Ноутбук весит всего 2,2 кг, что делает его удобным для переноски и использования на ходу. Корпус из пластика делает его более доступным по цене, сохраняя при этом стильный внешний вид. Для подключения периферийных устройств и аксессуаров предусмотрены различные порты: один USB 2.0 и один USB Type-C. Версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с другими устройствами. Кроме того, наличие подсветки клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора той ОС, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям. Ноутбук Asus отлично подойдет для тех, кто ищет надежное устройство для учебы, работы или отдыха, сочетающее в себе современные технологии и комфортное использование.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это мощное и современное устройство, созданное для пользователей, которые ценят производительность и надежность. Благодаря процессору от AMD и дискретной видеокарте, данный ноутбук обеспечивает высокую производительность как для профессиональных задач, так и для развлечений. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, этот ноутбук предлагает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным для работы с графикой, просмотром фильмов или игрой в современные компьютерные игры. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов и программ. 16 Гб оперативной памяти позволяют эффективно решать многозадачные задачи и наслаждаться плавной работой системы. Ноутбук весит всего 2,2 кг, что делает его удобным для переноски и использования на ходу. Корпус из пластика делает его более доступным по цене, сохраняя при этом стильный внешний вид. Для подключения периферийных устройств и аксессуаров предусмотрены различные порты: один USB 2.0 и один USB Type-C. Версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с другими устройствами. Кроме того, наличие подсветки клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора той ОС, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям. Ноутбук Asus отлично подойдет для тех, кто ищет надежное устройство для учебы, работы или отдыха, сочетающее в себе современные технологии и комфортное использование.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU128 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0KS1-M009Z0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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