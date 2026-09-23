Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0)
Ноутбуки Asus представляют собой сочетание производительности, стиля и современных технологий, идеально подходящее для работы и развлечений. Данная модель оснащена процессором от Intel и обладает дискретной видеокартой, что обеспечивает высокую производительность и возможность справляться с ресурсоемкими задачами, такими как графический дизайн или игры. Диагональ экрана составляет 16 дюймов, что в сочетании с высоким разрешением 1920x1200 пикселей и IPS-матрицей гарантирует яркое и четкое изображение с превосходной цветопередачей и широкими углами обзора. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что придает устройству элегантный внешний вид и повышенную прочность при весе всего 2,2 кг. Устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что делает его подходящим для многозадачности и работы с требовательными приложениями, а 512 ГБ SSD обеспечивают молниеносную скорость загрузки и быстродействие системы. Из дополнительных удобств следует отметить наличие клавиатуры с подсветкой, что позволит комфортно работать даже в условиях недостаточного освещения. Кроме того, ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.4 для быстрого и надежного подключения периферийных устройств. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователи могут самостоятельно выбрать и установить нужную ОС, что позволяет настроить ноутбук в соответствии с личными предпочтениями и потребностями. Один порт USB Type-C обеспечивает удобное подключение современных устройств и аксессуаров. В целом, данный ноутбук Asus идеально подходит для профессионалов и любителей высоких технологий, которые ценят качество и надежность в каждом элементе устройства.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 112 790 руб.28198 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 1...
-
В наличииЦена 112 800 руб.28200 руб. в СплитHP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ ...
-
В наличииЦена 113 110 руб.28278 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 113 980 руб.28495 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NV...
-
В наличииЦена 114 690 руб.28673 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, ...
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 118 650 руб.29663 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 121 020 руб.30255 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 124 150 руб.31038 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7...
-
В наличииЦена 126 470 руб.31618 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 127 420 руб.31855 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RT...
-
В наличииЦена 128 610 руб.32153 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0)