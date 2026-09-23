Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0)
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым IPS-экраном открывает новые горизонты для работы и развлечений — картинка выглядит чётко благодаря разрешению 1920x1200. Мощная связка дискретной видеокарты с 6 Гб видеопамяти и процессора AMD потянет ресурсоёмкую графику и современные приложения, а 16 Гб оперативной памяти легко справятся с многозадачностью. 512 Гб SSD обеспечивают быстрый запуск системы и много места для хранения — динамика и комфорт всегда на высоте. Подсветка клавиатуры позволит продолжать работать даже в тёмное время суток, а один порт USB Type-C помогает быстро подключать современные устройства. Благодаря корпусу из пластика и алюминия ноутбук остаётся достаточно лёгким для своего класса — всего 2,2 кг. Версия Bluetooth v5.3 даёт стабильную и быструю беспроводную связь. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете софт под свои задачи.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0)