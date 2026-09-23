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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734231
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.27

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0)

Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым IPS-экраном открывает новые горизонты для работы и развлечений — картинка выглядит чётко благодаря разрешению 1920x1200. Мощная связка дискретной видеокарты с 6 Гб видеопамяти и процессора AMD потянет ресурсоёмкую графику и современные приложения, а 16 Гб оперативной памяти легко справятся с многозадачностью. 512 Гб SSD обеспечивают быстрый запуск системы и много места для хранения — динамика и комфорт всегда на высоте. Подсветка клавиатуры позволит продолжать работать даже в тёмное время суток, а один порт USB Type-C помогает быстро подключать современные устройства. Благодаря корпусу из пластика и алюминия ноутбук остаётся достаточно лёгким для своего класса — всего 2,2 кг. Версия Bluetooth v5.3 даёт стабильную и быструю беспроводную связь. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете софт под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым IPS-экраном открывает новые горизонты для работы и развлечений — картинка выглядит чётко благодаря разрешению 1920x1200. Мощная связка дискретной видеокарты с 6 Гб видеопамяти и процессора AMD потянет ресурсоёмкую графику и современные приложения, а 16 Гб оперативной памяти легко справятся с многозадачностью. 512 Гб SSD обеспечивают быстрый запуск системы и много места для хранения — динамика и комфорт всегда на высоте. Подсветка клавиатуры позволит продолжать работать даже в тёмное время суток, а один порт USB Type-C помогает быстро подключать современные устройства. Благодаря корпусу из пластика и алюминия ноутбук остаётся достаточно лёгким для своего класса — всего 2,2 кг. Версия Bluetooth v5.3 даёт стабильную и быструю беспроводную связь. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете софт под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL024 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QF3-M001T0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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