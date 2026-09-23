Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1336 Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01Z50)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1336 Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01Z50)
**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1336 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1336 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 7 255H с 16 ядрами и частотой до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X позволят комфортно работать в нескольких приложениях одновременно. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,2 кг) и стильный ноутбук с корпусом из алюминия и синей крышкой легко взять с собой в дорогу или на встречу. **Дополнительные преимущества:** * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * глянцевая поверхность экрана; * русская раскладка клавиатуры; * интегрированная графика Intel Arc 140T. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1336 вы получите мощный инструмент для работы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1336 Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01Z50)