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Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3)

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Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 1
Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 2
Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 3
Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 4
Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 5
Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 6
Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 7
Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 8
Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 9
Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 10
Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben X16B
Операционная система
Windows 10 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 10
  • Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734228
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16B
Операционная система
Windows 10 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3)

Ноутбук Maibenben — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный современным процессором AMD Ryzen 9, он обеспечивает впечатляющую производительность, особенно в многозадачном режиме. С диагональю экрана 16 дюймов и высоким разрешением 2560x1600, Maibenben предлагает четкое изображение и насыщенные цвета, которые оценят как профессионалы графического дизайна, так и киноманы. Корпус из прочного алюминия не только добавляет устройству стильный вид, но и обеспечивает его долговечность и защиту. Объем встроенной памяти SSD на 1024 Гб позволяет хранить огромное количество данных, а 16 Гб оперативной памяти гарантируют быструю работу даже при запуске требовательных приложений. Беспроблемное соединение с периферийными устройствами обеспечивается благодаря версии Bluetooth v5.2. Ноутбук также оснащен дискретной видеокартой, что расширяет его возможности для игр и работы с графикой. Подсветка клавиатуры делает его использование комфортным даже в условиях низкой освещенности. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 10 Home, предоставляя пользователям доступ к широкому спектру функций и приложений. Встроенный кард-ридер добавляет удобства для работы с различными форматами карт памяти. Вес ноутбука составляет всего 2,1 кг, что делает его достаточно портативным для ежедневного использования и путешествий. Ноутбуки Maibenben — это оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью, дизайном и комфортом.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16B
Операционная система
Windows 10 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный современным процессором AMD Ryzen 9, он обеспечивает впечатляющую производительность, особенно в многозадачном режиме. С диагональю экрана 16 дюймов и высоким разрешением 2560x1600, Maibenben предлагает четкое изображение и насыщенные цвета, которые оценят как профессионалы графического дизайна, так и киноманы. Корпус из прочного алюминия не только добавляет устройству стильный вид, но и обеспечивает его долговечность и защиту. Объем встроенной памяти SSD на 1024 Гб позволяет хранить огромное количество данных, а 16 Гб оперативной памяти гарантируют быструю работу даже при запуске требовательных приложений. Беспроблемное соединение с периферийными устройствами обеспечивается благодаря версии Bluetooth v5.2. Ноутбук также оснащен дискретной видеокартой, что расширяет его возможности для игр и работы с графикой. Подсветка клавиатуры делает его использование комфортным даже в условиях низкой освещенности. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 10 Home, предоставляя пользователям доступ к широкому спектру функций и приложений. Встроенный кард-ридер добавляет удобства для работы с различными форматами карт памяти. Вес ноутбука составляет всего 2,1 кг, что делает его достаточно портативным для ежедневного использования и путешествий. Ноутбуки Maibenben — это оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью, дизайном и комфортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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