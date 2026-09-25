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Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734222
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7235HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
54х35х8
Вес, кг.
3.56

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK)

Ноутбук Lenovo — это современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный процессором AMD Ryzen 5, он обеспечивает производительность, способную удовлетворить множество ваших потребностей. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает работу с графикой и просмотр мультимедийного контента невероятно приятным. Этот ноутбук оборудован 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет легко выполнять многозадачные операции без замедлений. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает достаточно место для хранения ваших файлов и приложений, при этом обеспечивая высокую скорость их загрузки и работы. Видеопамять на 6 ГБ прекрасно справляется с графически сложными задачами, поддерживая игры и профессиональные приложения на высоком уровне. Корпус ноутбука выполнен из легкого и устойчивого пластика, а встроенная подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Поддержка Bluetooth версии 5.2 гарантирует стабильное беспроводное подключение к устройствам и аксессуарам. Кроме того, ноутбук оснащен современным разъемом USB Type-C для подключения периферийных устройств и быстрой передачи данных. Важным преимуществом является также то, что ноутбук продается без предустановленной операционной системы, что предоставляет вам полную свободу выбора подходящего софта. Тип аккумулятора Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы и надежность в использовании. Lenovo предлагает сбалансированное сочетание производительности, комфорта и современных технологий, что делает этот ноутбук идеальным выбором для пользователей, стремящихся получить максимум от своих устройств.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7235HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Ноутбук Lenovo — это современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный процессором AMD Ryzen 5, он обеспечивает производительность, способную удовлетворить множество ваших потребностей. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает работу с графикой и просмотр мультимедийного контента невероятно приятным. Этот ноутбук оборудован 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет легко выполнять многозадачные операции без замедлений. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает достаточно место для хранения ваших файлов и приложений, при этом обеспечивая высокую скорость их загрузки и работы. Видеопамять на 6 ГБ прекрасно справляется с графически сложными задачами, поддерживая игры и профессиональные приложения на высоком уровне. Корпус ноутбука выполнен из легкого и устойчивого пластика, а встроенная подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Поддержка Bluetooth версии 5.2 гарантирует стабильное беспроводное подключение к устройствам и аксессуарам. Кроме того, ноутбук оснащен современным разъемом USB Type-C для подключения периферийных устройств и быстрой передачи данных. Важным преимуществом является также то, что ноутбук продается без предустановленной операционной системы, что предоставляет вам полную свободу выбора подходящего софта. Тип аккумулятора Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы и надежность в использовании. Lenovo предлагает сбалансированное сочетание производительности, комфорта и современных технологий, что делает этот ноутбук идеальным выбором для пользователей, стремящихся получить максимум от своих устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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