Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK)
Ноутбук Lenovo — это современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный процессором AMD Ryzen 5, он обеспечивает производительность, способную удовлетворить множество ваших потребностей. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает работу с графикой и просмотр мультимедийного контента невероятно приятным. Этот ноутбук оборудован 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет легко выполнять многозадачные операции без замедлений. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает достаточно место для хранения ваших файлов и приложений, при этом обеспечивая высокую скорость их загрузки и работы. Видеопамять на 6 ГБ прекрасно справляется с графически сложными задачами, поддерживая игры и профессиональные приложения на высоком уровне. Корпус ноутбука выполнен из легкого и устойчивого пластика, а встроенная подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Поддержка Bluetooth версии 5.2 гарантирует стабильное беспроводное подключение к устройствам и аксессуарам. Кроме того, ноутбук оснащен современным разъемом USB Type-C для подключения периферийных устройств и быстрой передачи данных. Важным преимуществом является также то, что ноутбук продается без предустановленной операционной системы, что предоставляет вам полную свободу выбора подходящего софта. Тип аккумулятора Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы и надежность в использовании. Lenovo предлагает сбалансированное сочетание производительности, комфорта и современных технологий, что делает этот ноутбук идеальным выбором для пользователей, стремящихся получить максимум от своих устройств.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK)