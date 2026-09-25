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Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС silver/black WiFi BT Cam (CW0W9AT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС silver/black WiFi BT Cam (CW0W9AT)

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Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС silver/black WiFi BT Cam (CW0W9AT) - фото 1
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС silver/black WiFi BT Cam (CW0W9AT) - фото 2
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС silver/black WiFi BT Cam (CW0W9AT) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 255R
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС silver/black WiFi BT Cam (CW0W9AT) - фото 1
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС silver/black WiFi BT Cam (CW0W9AT) - фото 2
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС silver/black WiFi BT Cam (CW0W9AT) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 590 руб. 
Начислим 842 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734219
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС silver/black WiFi BT Cam (CW0W9AT)
52 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 255R
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Тип накопителя
SSD
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.74

Описание товара Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС silver/black WiFi BT Cam (CW0W9AT)

Этот ноутбук HP весит всего 1,52 кг — его удобно брать с собой в дорогу или на работу. Экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 отлично подойдёт для просмотра фильмов и серьёзной работы. Графика AMD Radeon Graphics в паре с 6-ядерным процессором AMD обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. Объём SSD на 512 Гб позволяет хранить большие объёмы данных и запускать приложения без задержек. 16 Гб оперативной памяти DDR4 — отличный запас для многозадачности и работы с тяжёлыми программами. Ноутбук оснащён портом USB Type-C, что удобно для подключения современных устройств. Модель выполнена в стильном серебристом цвете и оснащена актуальной версией Bluetooth v5.3. Компактный, производительный и готов к решению повседневных и профессиональных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС silver/black WiFi BT Cam (CW0W9AT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 255R
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Тип накопителя
SSD
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук HP весит всего 1,52 кг — его удобно брать с собой в дорогу или на работу. Экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 отлично подойдёт для просмотра фильмов и серьёзной работы. Графика AMD Radeon Graphics в паре с 6-ядерным процессором AMD обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. Объём SSD на 512 Гб позволяет хранить большие объёмы данных и запускать приложения без задержек. 16 Гб оперативной памяти DDR4 — отличный запас для многозадачности и работы с тяжёлыми программами. Ноутбук оснащён портом USB Type-C, что удобно для подключения современных устройств. Модель выполнена в стильном серебристом цвете и оснащена актуальной версией Bluetooth v5.3. Компактный, производительный и готов к решению повседневных и профессиональных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС silver/black WiFi BT Cam (CW0W9AT) - по цене 52590 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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