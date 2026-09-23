Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0)
Ноутбук Asus – это стильное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и удобство. Весом всего 1,88 кг, этот ноутбук легко носить с собой, что делает его идеальным спутником для студентов и профессионалов, ведущих мобильный образ жизни. Оснащенный графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, ноутбук обеспечивает плавную работу и качественное отображение графики, что особенно важно при просмотре фильмов и работе с визуальным контентом. Диагональ экрана составляет 16 дюймов, а разрешение 1920x1200 пикселей гарантирует четкое и яркое изображение с насыщенными цветами благодаря IPS-матрице. Корпус ноутбука выполнен из легкого и прочного пластика, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и надежную защиту компонентов. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает достаточно места для хранения всех ваших данных и быстродействие при работе с приложениями. 16 Гб оперативной памяти позволяют выполнять многозадачные операции с легкостью. С предустановленной операционной системой Windows 11 Home вы сможете пользоваться всеми новейшими функциями и приложениями. Наличие одного порта USB 2.0 и одного порта USB Type-C позволяет подключать разнообразные периферийные устройства, обеспечивая высокую гибкость и функциональность. Ноутбук Asus базируется на процессоре Intel, что гарантирует надежность и высокую производительность при решении любых задач. Он прекрасно подходит как для работы, так и для развлечений, предлагая пользователю лучшие технологии и надежную работу.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0)