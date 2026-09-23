Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 236V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5656)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 236V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5656)
Dell 14" — это отличный баланс между мощью и мобильностью. Благодаря лёгкому корпусу всего 1,4 кг его удобно носить с собой каждый день — в деловые поездки, на учёбу или к любимому столику в кафе. Объёмный SSD на 512 Гб в паре с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x открывает простор для быстрой работы с большим количеством приложений и документов. Экран 14 дюймов с матрицей IPS и высоким разрешением 1920x1200 радует детализацией и яркими цветами — идеальное решение для работы и отдыха. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное отображение, а современный процессор Intel с частотой 2,1 ГГц легко справляется с ежедневными задачами. Для быстрой и безопасной авторизации предусмотрен сканер отпечатка пальца. Стабильное и современное подключение обеспечивает Bluetooth версии v5.4. Стильный серый цвет придаёт ноутбуку сдержанную элегантность, а установленная Linux подходит для тех, кто ценит свободу выбора и настройку системы под себя.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 93 830 руб.23458 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra...
-
В наличииЦена 94 140 руб.23535 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 1...
-
В наличииЦена 94 710 руб.23678 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745...
-
В наличииЦена 94 780 руб.23695 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 94 780 руб.23695 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 94 970 руб.23743 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) ...
-
В наличииЦена 95 570 руб.23893 руб. в СплитLenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16" {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb...
-
В наличииЦена 96 750 руб.24188 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 97 160 руб.24290 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 99 670 руб.24918 руб. в СплитHP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7G...
-
В наличииЦена 99 670 руб.24918 руб. в СплитHP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb...
-
В наличииЦена 101 570 руб.25393 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 236V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5656)