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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655)

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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 1
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 2
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 3
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 4
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 5
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 6
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 7
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 8
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 9
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 7
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 8
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 9
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734208
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.39

Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655)

Компактный и лёгкий ноутбук Dell весом всего 1,4 кг легко поместится в рюкзак или сумку и станет отличным спутником в поездках и командировках. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает чёткую и яркую картинку, делая работу и отдых максимально комфортными. Благодаря мощному процессору Intel с частотой 2,4 ГГц и 16 Гб быстрой оперативной памяти стандарта DDR5, устройство уверенно справляется с многозадачностью и профессиональными задачами. Большой SSD на 1024 Гб позволит хранить всю необходимую информацию, документы, фото и видео без компромиссов. Клавиатура с подсветкой упрощает работу в любое время суток, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и надёжный доступ к данным. Алюминиевый корпус не только выглядит стильно, но и защищает устройство от повреждений. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современными аксессуарами. Этот ноутбук Dell отлично подойдёт для тех, кто ценит мощность, мобильность и современный дизайн.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Dell весом всего 1,4 кг легко поместится в рюкзак или сумку и станет отличным спутником в поездках и командировках. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает чёткую и яркую картинку, делая работу и отдых максимально комфортными. Благодаря мощному процессору Intel с частотой 2,4 ГГц и 16 Гб быстрой оперативной памяти стандарта DDR5, устройство уверенно справляется с многозадачностью и профессиональными задачами. Большой SSD на 1024 Гб позволит хранить всю необходимую информацию, документы, фото и видео без компромиссов. Клавиатура с подсветкой упрощает работу в любое время суток, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и надёжный доступ к данным. Алюминиевый корпус не только выглядит стильно, но и защищает устройство от повреждений. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современными аксессуарами. Этот ноутбук Dell отлично подойдёт для тех, кто ценит мощность, мобильность и современный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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