Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652)
Ноутбук Dell сочетает в себе мощные технические характеристики и современный дизайн, создавая идеальное устройство для работы и развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, яркий и красочный IPS-дисплей обеспечивает высокий уровень детализации. Благодаря современному процессору Intel Core i5, этот ноутбук легко справится с задачами любой сложности. Вес всего 1,35 кг делает его прекрасно портативным, а установленная операционная система Linux обеспечивает стабильную и быструю работу устройства. Высокая скорость работы и многозадачность достигается за счет 16 Гб оперативной памяти DDR5 и объемного SSD-диска на 512 Гб, предоставляющего достаточно места для всех ваших файлов и приложений. Безопасность данных гарантируется наличием сканера отпечатка пальца, в то время как возможность подключения с другими устройствами через Bluetooth версии v5.3 позволяет устройству интегрироваться в любую экосистему. Элегантный серый корпус придает устройству стильный внешний вид. Этот ноутбук идеально подойдет для пользователей, ценящих надежность, быстродействие и комфорт в использовании.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652)