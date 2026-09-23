Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002)
Acer представил мощный ноутбук с экраном диагональю 16 дюймов и расширенным разрешением 1920x1200 — изображение детализированное и яркое, удобно работать с документами, графикой и смотреть фильмы. Его сердце — процессор Intel Core i5 и целых 16 Гб оперативной памяти, что обеспечивает быструю работу даже с ресурсоёмкими задачами. Дискретная видеокарта справится с графикой и обработкой видео. Твердотельный накопитель на 512 Гб не только ускоряет запуск системы и приложений, но и позволяет хранить внушительный объём данных. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток. Современный Bluetooth 5.0 открывает возможности для быстрой и стабильной беспроводной связи. Присутствует USB Type-C — универсальный современный разъём для подключения и зарядки устройств. Корпус из пластика — лёгкий и практичный. Аккумулятор Li-lon обеспечивает стабильную автономность. Ноутбук поставляется без установленной ОС, вы сможете выбрать именно ту систему, которая подходит вашим задачам.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002)