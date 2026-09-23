Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148)
Ноутбук iRU – это стильное и производительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Оснащённый процессором от компании AMD и графическим контроллером AMD Radeon Graphics, этот ноутбук обеспечивает высокую производительность для решения повседневных задач и работы с мультимедийным контентом. Устройство имеет 15.6-дюймовый IPS экран с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает чёткое и яркое изображение. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что является оптимальным выбором для комфортной работы и просмотра видео. Среди ключевых характеристик стоит отметить 16 Гб оперативной памяти DDR4, которые гарантируют многозадачность и быстрый доступ к приложениям. SSD накопитель объёмом 512 Гб обеспечивает быстрое чтение и запись данных, а также достаточное пространство для хранения ваших файлов и программ. Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.0 для беспроводного подключения периферийных устройств, таких как наушники и мыши. Встроенный кард-ридер добавляет удобство при работе с различными форматами карт памяти. Вес устройства составляет всего 1,77 кг, что позволяет брать его с собой куда угодно. Элегантный чёрный цвет корпуса придаёт устройству современный и строгий вид. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Pro, обеспечивающей широкий функционал и интуитивно понятный интерфейс. Бренд iRU зарекомендовал себя в качестве надёжного производителя техники, сочетающего в своих устройствах качество и доступность. Этот ноутбук станет отличным выбором для тех, кто ищет баланс между стоимостью и производительностью.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148)