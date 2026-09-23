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Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0)

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Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 1
Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 2
Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 3
Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 4
Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 5
Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 6
Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 7
Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 8
Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 9
Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 10
Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 11
Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 1
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 2
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 3
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 4
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 5
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 6
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 7
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 8
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 9
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 10
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 11
  • Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 900 руб. 
Начислим 2783 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734198
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0)
173 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х8
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0)

Asus представляет мощный ноутбук с экраном на 16 дюймов и высоким разрешением 1920x1200 — отличное сочетание для работы с графикой, просмотра фильмов и многозадачности. Десятиъядерный процессор Intel и 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают молниеносную быструю работу, даже если вы запускаете несколько ресурсоёмких приложений одновременно. Для хранения больших объёмов данных предусмотрен вместительный SSD на 1 ТБ — все проекты и важные файлы всегда под рукой. Дискретная видеокарта с 8 ГБ памяти идеально подойдёт для работы с видео, игр и серьёзных графических задач. Алюминиевый корпус делает устройство надёжным и солидным, не утяжеляя его — ощущается премиально и приятно лежит в руках. Подсветка клавиатуры оценят те, кто часто работает в вечернее время. Один порт USB Type-C расширяет возможности подключения, а Bluetooth версии 5.3 обеспечивает стабильную и быструю связь с современными гаджетами. Отсутствие предустановленной ОС оставляет свободу выбрать ту систему, которая подходит именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет мощный ноутбук с экраном на 16 дюймов и высоким разрешением 1920x1200 — отличное сочетание для работы с графикой, просмотра фильмов и многозадачности. Десятиъядерный процессор Intel и 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают молниеносную быструю работу, даже если вы запускаете несколько ресурсоёмких приложений одновременно. Для хранения больших объёмов данных предусмотрен вместительный SSD на 1 ТБ — все проекты и важные файлы всегда под рукой. Дискретная видеокарта с 8 ГБ памяти идеально подойдёт для работы с видео, игр и серьёзных графических задач. Алюминиевый корпус делает устройство надёжным и солидным, не утяжеляя его — ощущается премиально и приятно лежит в руках. Подсветка клавиатуры оценят те, кто часто работает в вечернее время. Один порт USB Type-C расширяет возможности подключения, а Bluetooth версии 5.3 обеспечивает стабильную и быструю связь с современными гаджетами. Отсутствие предустановленной ОС оставляет свободу выбрать ту систему, которая подходит именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0) - по цене 173900 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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