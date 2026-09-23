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Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0)

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Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734196
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0)

Этот ноутбук Asus выделяется большой диагональю экрана 16 дюймов и расширенным разрешением 1920x1200 — изображение получается чётким и насыщенным, комфортным для работы и развлечений. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и быстрому SSD на 512 Гб всё загружается мгновенно, а места хватит для объемных файлов и программ. Лёгкий корпус весит всего 1,88 кг — удобно брать с собой. Встроенный графический контроллер AMD Radeon 820M справится с любыми повседневными задачами. Клавиатура с подсветкой позволяет работать даже в вечернее время, а два порта USB Type-C открывают больше возможностей для подключения аксессуаров. Мощный аккумулятор Li-lon обеспечит долгую работу без подзарядки. Версия Bluetooth 5.3 добавляет современный уровень связи с беспроводными устройствами.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Развернуть
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus выделяется большой диагональю экрана 16 дюймов и расширенным разрешением 1920x1200 — изображение получается чётким и насыщенным, комфортным для работы и развлечений. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и быстрому SSD на 512 Гб всё загружается мгновенно, а места хватит для объемных файлов и программ. Лёгкий корпус весит всего 1,88 кг — удобно брать с собой. Встроенный графический контроллер AMD Radeon 820M справится с любыми повседневными задачами. Клавиатура с подсветкой позволяет работать даже в вечернее время, а два порта USB Type-C открывают больше возможностей для подключения аксессуаров. Мощный аккумулятор Li-lon обеспечит долгую работу без подзарядки. Версия Bluetooth 5.3 добавляет современный уровень связи с беспроводными устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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