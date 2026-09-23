Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0)
Этот ноутбук Asus выделяется большой диагональю экрана 16 дюймов и расширенным разрешением 1920x1200 — изображение получается чётким и насыщенным, комфортным для работы и развлечений. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и быстрому SSD на 512 Гб всё загружается мгновенно, а места хватит для объемных файлов и программ. Лёгкий корпус весит всего 1,88 кг — удобно брать с собой. Встроенный графический контроллер AMD Radeon 820M справится с любыми повседневными задачами. Клавиатура с подсветкой позволяет работать даже в вечернее время, а два порта USB Type-C открывают больше возможностей для подключения аксессуаров. Мощный аккумулятор Li-lon обеспечит долгую работу без подзарядки. Версия Bluetooth 5.3 добавляет современный уровень связи с беспроводными устройствами.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB151 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15F2-M00AA0)