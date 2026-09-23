Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 050 руб. 
Начислим 1089 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734195
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0)
68 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.39

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0)

Ноутбук Asus — это мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Благодаря процессору от AMD и встроенной графике AMD Radeon 820M, вы получите надежную производительность и плавную графику для большинства ваших задач. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, IPS-матрица обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает этот ноутбук отличным выбором для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Несмотря на вес всего 1,46 кг и корпус из прочного пластика, ноутбук не уступает в функциональности благодаря 16 Гб оперативной памяти и вместительному SSD объёмом 512 Гб, обеспечивая быструю загрузку приложений и хранение большого объёма данных. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет вам выбрать подходящую для ваших нужд. Встроенная подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу даже в условиях низкой освещенности. Для удобства подключения периферийных устройств и быстрых передач данных, ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C. Поддержка Bluetooth версии v5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с различными устройствами. Этот ноутбук Asus — это отличный выбор для тех, кто ценит производительность и мобильность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Благодаря процессору от AMD и встроенной графике AMD Radeon 820M, вы получите надежную производительность и плавную графику для большинства ваших задач. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, IPS-матрица обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает этот ноутбук отличным выбором для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Несмотря на вес всего 1,46 кг и корпус из прочного пластика, ноутбук не уступает в функциональности благодаря 16 Гб оперативной памяти и вместительному SSD объёмом 512 Гб, обеспечивая быструю загрузку приложений и хранение большого объёма данных. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет вам выбрать подходящую для ваших нужд. Встроенная подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу даже в условиях низкой освещенности. Для удобства подключения периферийных устройств и быстрых передач данных, ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C. Поддержка Bluetooth версии v5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с различными устройствами. Этот ноутбук Asus — это отличный выбор для тех, кто ценит производительность и мобильность в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0) - по цене 68050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...