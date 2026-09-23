Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0)
Ноутбук Asus — это мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Благодаря процессору от AMD и встроенной графике AMD Radeon 820M, вы получите надежную производительность и плавную графику для большинства ваших задач. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, IPS-матрица обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает этот ноутбук отличным выбором для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Несмотря на вес всего 1,46 кг и корпус из прочного пластика, ноутбук не уступает в функциональности благодаря 16 Гб оперативной памяти и вместительному SSD объёмом 512 Гб, обеспечивая быструю загрузку приложений и хранение большого объёма данных. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет вам выбрать подходящую для ваших нужд. Встроенная подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу даже в условиях низкой освещенности. Для удобства подключения периферийных устройств и быстрых передач данных, ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C. Поддержка Bluetooth версии v5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с различными устройствами. Этот ноутбук Asus — это отличный выбор для тех, кто ценит производительность и мобильность в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY125 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M006A0)