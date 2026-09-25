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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0)

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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 640 руб. 
Начислим 1195 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734194
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0)
74 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0)

Этот ноутбук Asus сочетает в себе элегантность и современные технологии. Лёгкий корпус из алюминия весом всего 1,7 кг делает его отличным спутником как для поездок, так и для ежедневной работы в офисе или дома. Яркий 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 подойдёт для многозадачности и просмотра мультимедиа — картинка всегда будет чёткой и сочной. Мощности устройства хватит для серьёзных задач: 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 и встроенный SSD на 512 Гб обеспечивают быструю работу и достаточно места для хранения документов, фото и программ. Процессор от Intel подойдёт для работы с текстами, таблицами и простыми графическими задачами. Современные технологии, такие как Bluetooth версии v5.3, позволят легко подключать беспроводные устройства. Два порта USB Type-C обеспечат удобство подключения аксессуаров. Подсветка клавиатуры делает работу в вечернее время приятной и комфортной. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — вы сами выбираете нужное программное обеспечение и настройку.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus сочетает в себе элегантность и современные технологии. Лёгкий корпус из алюминия весом всего 1,7 кг делает его отличным спутником как для поездок, так и для ежедневной работы в офисе или дома. Яркий 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 подойдёт для многозадачности и просмотра мультимедиа — картинка всегда будет чёткой и сочной. Мощности устройства хватит для серьёзных задач: 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 и встроенный SSD на 512 Гб обеспечивают быструю работу и достаточно места для хранения документов, фото и программ. Процессор от Intel подойдёт для работы с текстами, таблицами и простыми графическими задачами. Современные технологии, такие как Bluetooth версии v5.3, позволят легко подключать беспроводные устройства. Два порта USB Type-C обеспечат удобство подключения аксессуаров. Подсветка клавиатуры делает работу в вечернее время приятной и комфортной. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — вы сами выбираете нужное программное обеспечение и настройку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0) - по цене 74640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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