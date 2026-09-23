Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734192
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.52

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0)

Лёгкий и стильный ноутбук Asus весом всего 1,63 кг отлично подойдёт для динамичной жизни — легко брать с собой на учёбу или работу. Большой 15,6-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1080 подарит комфорт при просмотре фильмов и работе с документами. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и быстрому SSD на 512 Гб, ноутбук легко справится с многозадачностью и хранением важных файлов. Встроенная видеокарта AMD Radeon 610M подходит для учебы, офисных задач и просмотра мультимедиа. Подсветка клавиатуры делает работу удобной даже в темноте, а современный Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю беспроводную связь с аксессуарами. Оптимальный набор портов — USB 2.0 и USB Type-C — позволит подключать всё необходимое. Модель выпускается без предустановленной операционной системы: вы сами выбираете подходящее ПО.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и стильный ноутбук Asus весом всего 1,63 кг отлично подойдёт для динамичной жизни — легко брать с собой на учёбу или работу. Большой 15,6-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1080 подарит комфорт при просмотре фильмов и работе с документами. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и быстрому SSD на 512 Гб, ноутбук легко справится с многозадачностью и хранением важных файлов. Встроенная видеокарта AMD Radeon 610M подходит для учебы, офисных задач и просмотра мультимедиа. Подсветка клавиатуры делает работу удобной даже в темноте, а современный Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю беспроводную связь с аксессуарами. Оптимальный набор портов — USB 2.0 и USB Type-C — позволит подключать всё необходимое. Модель выпускается без предустановленной операционной системы: вы сами выбираете подходящее ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2467 Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M042X0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...