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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK)

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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
220 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734185
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK)

Lenovo с диагональю 16 дюймов — мощный ноутбук для тех, кто ценит производительность и комфорт. 32 Гб оперативной памяти и дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти позволяют без труда работать с ресурсоёмкими задачами: от профессионального монтажа до современных игр. Просторный SSD на 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку и огромное пространство для хранения файлов и программ. Высокое разрешение экрана 2560x1600 дарит яркое, чёткое изображение — идеально для работы с графикой и мультимедиа. Ноутбук весит 2,3 кг, остаётся достаточно мобильным для поездок и переноски между рабочими зонами. Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать даже в тёмное время суток. Модель оснащена двумя портами USB Type-C для современных подключений и поддержкой Bluetooth 5.4 — для стабильной беспроводной связи. Сердце ноутбука — мощный процессор AMD Ryzen 9. Отличный вариант для тех, кто ищет баланс между универсальностью, производительностью и удобством.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с диагональю 16 дюймов — мощный ноутбук для тех, кто ценит производительность и комфорт. 32 Гб оперативной памяти и дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти позволяют без труда работать с ресурсоёмкими задачами: от профессионального монтажа до современных игр. Просторный SSD на 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку и огромное пространство для хранения файлов и программ. Высокое разрешение экрана 2560x1600 дарит яркое, чёткое изображение — идеально для работы с графикой и мультимедиа. Ноутбук весит 2,3 кг, остаётся достаточно мобильным для поездок и переноски между рабочими зонами. Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать даже в тёмное время суток. Модель оснащена двумя портами USB Type-C для современных подключений и поддержкой Bluetooth 5.4 — для стабильной беспроводной связи. Сердце ноутбука — мощный процессор AMD Ryzen 9. Отличный вариант для тех, кто ищет баланс между универсальностью, производительностью и удобством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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