Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK)
Lenovo с диагональю 16 дюймов — мощный ноутбук для тех, кто ценит производительность и комфорт. 32 Гб оперативной памяти и дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти позволяют без труда работать с ресурсоёмкими задачами: от профессионального монтажа до современных игр. Просторный SSD на 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку и огромное пространство для хранения файлов и программ. Высокое разрешение экрана 2560x1600 дарит яркое, чёткое изображение — идеально для работы с графикой и мультимедиа. Ноутбук весит 2,3 кг, остаётся достаточно мобильным для поездок и переноски между рабочими зонами. Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать даже в тёмное время суток. Модель оснащена двумя портами USB Type-C для современных подключений и поддержкой Bluetooth 5.4 — для стабильной беспроводной связи. Сердце ноутбука — мощный процессор AMD Ryzen 9. Отличный вариант для тех, кто ищет баланс между универсальностью, производительностью и удобством.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK)