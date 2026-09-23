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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK)

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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
209 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734184
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK)

Lenovo с диагональю экрана 16 дюймов и потрясающей OLED-матрицей с разрешением 2560x1600 — выбор для тех, кто ценит яркую картинку и детализацию. Весит 2,3 кг — удобно брать с собой на работу или учёбу. Мощная начинка: современный процессор AMD, 32 Гб оперативной памяти DDR5 и быстрая дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти, которые справляются как с тяжёлыми задачами, так и с развлечениями. SSD объёмом 1024 Гб ускоряет запуск программ и хранит все важные файлы. Две порта USB Type-C для подключения современных гаджетов и аксессуаров, клавиатура с подсветкой для комфортной работы в любое время суток. Без установленной ОС — выбирайте систему под себя. Новейший Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Надёжный и производительный ноутбук для работы, творчества и отдыха без компромиссов.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с диагональю экрана 16 дюймов и потрясающей OLED-матрицей с разрешением 2560x1600 — выбор для тех, кто ценит яркую картинку и детализацию. Весит 2,3 кг — удобно брать с собой на работу или учёбу. Мощная начинка: современный процессор AMD, 32 Гб оперативной памяти DDR5 и быстрая дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти, которые справляются как с тяжёлыми задачами, так и с развлечениями. SSD объёмом 1024 Гб ускоряет запуск программ и хранит все важные файлы. Две порта USB Type-C для подключения современных гаджетов и аксессуаров, клавиатура с подсветкой для комфортной работы в любое время суток. Без установленной ОС — выбирайте систему под себя. Новейший Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Надёжный и производительный ноутбук для работы, творчества и отдыха без компромиссов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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