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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion 9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
4096 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734182
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Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK)
Этот ноутбук Lenovo — настоящий гигант среди портативных устройств. Огромная 18-дюймовая диагональ и высочайшее разрешение 3840x2400 превращают любую задачу в настоящее удовольствие: работать и смотреть видео на таком экране — одно удовольствие. Внутри скрывается мощь: 64 Гб оперативной памяти и 4096 Гб SSD-накопителя хватит для самых ресурсоёмких проектов и хранения внушительных архивов. А видеопамять в 24 Гб — настоящий подарок для тех, кто работает с графикой и видео. Процессор Intel отвечает за быструю и стабильную работу. Встроенный кард-ридер расширяет возможности подключения устройств. Удобная подсветка клавиатуры позволяет работать в любое время суток. Благодаря версии Bluetooth v5.4 подключать беспроводные аксессуары проще простого. Прочный алюминиевый корпус не только солиден, но и подчёркивает статус владельца. Несмотря на внушительный вес в 3,5 кг, этот ноутбук — идеальный выбор для серьёзных задач, творческих проектов и работы с большими объёмами данных.
Этот ноутбук Lenovo — настоящий гигант среди портативных устройств. Огромная 18-дюймовая диагональ и высочайшее разрешение 3840x2400 превращают любую задачу в настоящее удовольствие: работать и смотреть видео на таком экране — одно удовольствие. Внутри скрывается мощь: 64 Гб оперативной памяти и 4096 Гб SSD-накопителя хватит для самых ресурсоёмких проектов и хранения внушительных архивов. А видеопамять в 24 Гб — настоящий подарок для тех, кто работает с графикой и видео. Процессор Intel отвечает за быструю и стабильную работу. Встроенный кард-ридер расширяет возможности подключения устройств. Удобная подсветка клавиатуры позволяет работать в любое время суток. Благодаря версии Bluetooth v5.4 подключать беспроводные аксессуары проще простого. Прочный алюминиевый корпус не только солиден, но и подчёркивает статус владельца. Несмотря на внушительный вес в 3,5 кг, этот ноутбук — идеальный выбор для серьёзных задач, творческих проектов и работы с большими объёмами данных.
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK)