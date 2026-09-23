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Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK)

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Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 12
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion 9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
4096 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
414 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734181
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
4096 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
5.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK)

Оцените игровой процесс и производительность нового уровня благодаря процессорам Intel® Core ™ Ultra и мощности ЦП более 160 Вт. Наслаждайтесь плавной игрой, бесперебойной многозадачностью и ускоренными с помощью ИИ задачами для творчества. Подключайте все периферийные устройства через Thunderbolt™ 5 и увеличьте время автономной работы благодаря более тихой и прохладной работе при играх, стриминге и творчестве. Раскройте безграничный творческий потенциал с Lenovo AI Engine+. Оптимизированная для разработчиков и создателей игр, она повышает частоту кадров, стабилизирует производительность и адаптируется к таким рабочим процессам, как визуальные эффекты и 3D-дизайн. Синхронизация RGB-подсветки, настройка в реальном времени и улучшенное охлаждение обеспечат вам быструю работу, прохладу и концентрацию внимания при создании будущего. Игровая студия у вас в сумке: наслаждайтесь огромным экранным пространством для разработки игр, видеоэффектов и игр. Легко переключайтесь с 4K при 240 Гц на Full HD при 440 Гц для невероятной скорости. С легкостью справляйтесь с визуальными эффектами, разработкой игр и 3D-рендерингом. Система Legion Coldfront Vapor обеспечивает бесперебойное охлаждение благодаря интеллектуальной технологии вентиляторов, синхронизации звука с помощью ИИ и оптимизации воздушного потока Fn+Q. Оставайтесь в прохладе, будьте продуктивны и справляйтесь с любой задачей благодаря непревзойденной тепловой эффективности и максимальной производительности.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
4096 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Оцените игровой процесс и производительность нового уровня благодаря процессорам Intel® Core ™ Ultra и мощности ЦП более 160 Вт. Наслаждайтесь плавной игрой, бесперебойной многозадачностью и ускоренными с помощью ИИ задачами для творчества. Подключайте все периферийные устройства через Thunderbolt™ 5 и увеличьте время автономной работы благодаря более тихой и прохладной работе при играх, стриминге и творчестве. Раскройте безграничный творческий потенциал с Lenovo AI Engine+. Оптимизированная для разработчиков и создателей игр, она повышает частоту кадров, стабилизирует производительность и адаптируется к таким рабочим процессам, как визуальные эффекты и 3D-дизайн. Синхронизация RGB-подсветки, настройка в реальном времени и улучшенное охлаждение обеспечат вам быструю работу, прохладу и концентрацию внимания при создании будущего. Игровая студия у вас в сумке: наслаждайтесь огромным экранным пространством для разработки игр, видеоэффектов и игр. Легко переключайтесь с 4K при 240 Гц на Full HD при 440 Гц для невероятной скорости. С легкостью справляйтесь с визуальными эффектами, разработкой игр и 3D-рендерингом. Система Legion Coldfront Vapor обеспечивает бесперебойное охлаждение благодаря интеллектуальной технологии вентиляторов, синхронизации звука с помощью ИИ и оптимизации воздушного потока Fn+Q. Оставайтесь в прохладе, будьте продуктивны и справляйтесь с любой задачей благодаря непревзойденной тепловой эффективности и максимальной производительности.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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