Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK)
Этот ноутбук Lenovo с внушительной диагональю 16 дюймов и высоким разрешением 2560x1600 позволяет наслаждаться чётким, детализированным изображением. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 и целых 32 Гб оперативной памяти открывают простор для многозадачности и работы с ресурсозатратными приложениями. Быстрый SSD на 1024 Гб обеспечит моментальный запуск системы и программ, а также сохранит все необходимые файлы под рукой. Встроенный кард-ридер облегчает работу с фото и видео материалами, а два порта USB Type-C делают подключение устройств максимально простым. Клавиатура с подсветкой создаёт комфортные условия для работы даже в темноте. Благодаря корпусу из алюминия ноутбук смотрится стильно и остаётся надёжным в любых условиях. Технология Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное соединение с современными девайсами. Без предустановленной операционной системы — свобода выбора для профессионалов и опытных пользователей.
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Теги товара: Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Белые, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK)