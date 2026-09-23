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Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK)

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Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
242 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734178
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK)

Lenovo открывает новые горизонты комфорта и скорости для тех, кто ждёт от ноутбука максимума. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 даст фору самым требовательным задачам, а внушительный объем оперативной памяти 32 Гб и видеопамяти 8 Гб делает этот ноутбук отличным выбором для работы со сложной графикой и многозадачности. Вместительный SSD на 1 ТБ позволяет хранить все важные проекты и документы под рукой. Ультрачеткий экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 2560x1600 подарит яркие детали и большую рабочую площадь — для творчества, работы и развлечений. Вес всего 2 кг и корпус из алюминия — комфортно брать с собой и выглядеть стильно где бы вы ни были. Удобная клавиатурная подсветка поддержит даже при вечерней работе, встроенный кард-ридер ускорит обмен фото и видео, а современный Bluetooth 5.4 обеспечит надежное беспроводное соединение. Этот ноутбук станет надёжным союзником для креативных профессионалов и тех, кто ценит производительность без компромиссов.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo открывает новые горизонты комфорта и скорости для тех, кто ждёт от ноутбука максимума. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 даст фору самым требовательным задачам, а внушительный объем оперативной памяти 32 Гб и видеопамяти 8 Гб делает этот ноутбук отличным выбором для работы со сложной графикой и многозадачности. Вместительный SSD на 1 ТБ позволяет хранить все важные проекты и документы под рукой. Ультрачеткий экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 2560x1600 подарит яркие детали и большую рабочую площадь — для творчества, работы и развлечений. Вес всего 2 кг и корпус из алюминия — комфортно брать с собой и выглядеть стильно где бы вы ни были. Удобная клавиатурная подсветка поддержит даже при вечерней работе, встроенный кард-ридер ускорит обмен фото и видео, а современный Bluetooth 5.4 обеспечит надежное беспроводное соединение. Этот ноутбук станет надёжным союзником для креативных профессионалов и тех, кто ценит производительность без компромиссов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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