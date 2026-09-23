Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F30010RK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F30010RK)
Испытайте новый уровень игр и производительности с процессорами Intel Core Ultra. Наслаждайтесь сверхплавным игровым процессом, бесшовной многозадачностью и творческими задачами с ускорением ИИ. Подключите все периферийные устройства с помощью Thunderbolt 4 и увеличьте время автономной игры с более прохладной и тихой производительностью для игр, потоковой передачи и создания контента. Оставайтесь прохладными и тихими с турбонаддувными вентиляторами и 3D-медными тепловыми трубками, которые перенаправляют воздушный поток. Используйте FN+Q для переключения между режимами Quiet, Balance, Performance и Extreme, настроенными Lenovo AI Engine+ для стабильного высокого FPS. Прецизионные вентиляторы, тепловые трубки и Acoustic AI Sound Sync снижают шум и оптимизируют производительность, позволяя вам сосредоточиться на пике игры. Legion Pro 5i сохраняет прохладу благодаря массивным задним вентиляционным отверстиям, гарантируя оптимальный воздушный поток и комфорт во время игры. Его отделка Eclipse Black, синхронизированная с AI RGB-клавиатура и прочный алюминиевый корпус создают захватывающий, устойчивый дизайн. Оснащенный Ethernet, HDMI 2.1 и веб-камерой eShutter, это мощная замена настольному компьютеру, созданная для соревновательной игры. Возьмите свою боевую станцию ??куда угодно с Legion Pro 5i, который поддерживает зарядку до 245 Вт, емкость аккумулятора 80 Вт·ч и технологию Super Rapid Charge, чтобы вы всегда были в действии. Созданный для быстрой работы в док-станции в любой точке мира, он также поддерживает зарядку USB-C мощностью 140 Вт для повседневных нужд. Работает на WiFi 7 (320 МГц) для беспроводной игры с малой задержкой.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F30010RK)