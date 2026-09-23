Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2)
Отечественный многофункциональный ноутбук представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с большим количеством портов USB. Одним из основных преимуществ модели является WUXGA экран с диагональю 16” и антибликовым покрытием, который позволяет работать с большим объёмом информации. 8 USB портов позволяют подключать к устройству множество внешних устройств, таких как мыши, клавиатуры, флеш-накопители и другие периферийные устройства. Один из разъемов Type-C поддерживает зарядку и возможность подключения монитора. Благодаря этому, пользователи могут легко расширить функциональность ноутбука и удобно работать с большим количеством устройств одновременно. 6-ядерный, 12-поточный процессор обеспечивает оптимальную производительность, что делает его отличным выбором для повседневного использования, учебы, или работы. Благодаря своим компактным размерам и легкому весу, этот ноутбук также удобен в транспортировке и использовании в командировках.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2)