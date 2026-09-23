Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-656RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-656)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734169
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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.61
Описание товара Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-656RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-656)
MSI — это мощь и компактность в одном корпусе. Лёгкий 14-дюймовый ноутбук с современным IPS-экраном с разрешением 1920x1080 дарит яркое и чёткое изображение без искажений. Быстродействие обеспечивает процессор Intel Core i7 с поддержкой 16 Гб памяти типа DDR4 — высокая производительность для работы с требовательными задачами и многозадачности. Операционная система Windows 11 Pro делает управление интуитивным и современным. Идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание мобильности и мощности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
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Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
MSI — это мощь и компактность в одном корпусе. Лёгкий 14-дюймовый ноутбук с современным IPS-экраном с разрешением 1920x1080 дарит яркое и чёткое изображение без искажений. Быстродействие обеспечивает процессор Intel Core i7 с поддержкой 16 Гб памяти типа DDR4 — высокая производительность для работы с требовательными задачами и многозадачности. Операционная система Windows 11 Pro делает управление интуитивным и современным. Идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание мобильности и мощности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-656RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-656) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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