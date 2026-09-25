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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484)

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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 320 руб. 
Начислим 1270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734168
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484)
79 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, МГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти
SMA
Количество портов USB 3.0
4
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип батарей
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.53

Описание товара Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484)

Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU с 14-дюймовым экраном подходит для учебы и работы, обеспечивая комфортное выполнение повседневных задач и многозадачность. Он оснащён современным процессором Intel Core 7 150U и большим объёмом оперативной памяти, что улучшает обработку данных и запуск приложений.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, МГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти
SMA
Количество портов USB 3.0
4
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип батарей
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU с 14-дюймовым экраном подходит для учебы и работы, обеспечивая комфортное выполнение повседневных задач и многозадачность. Он оснащён современным процессором Intel Core 7 150U и большим объёмом оперативной памяти, что улучшает обработку данных и запуск приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-14S111-484) - по цене 79320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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