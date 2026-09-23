Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK)
Lenovo с экраном 16 дюймов — простор для работы, творчества и развлечений. Сенсорный дисплей с впечатляющим разрешением 2880x1800 радует чёткостью и яркими цветами: удобно не только смотреть контент, но и управлять ноутбуком касанием. Мощный 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти справляются с ресурсоёмкими задачами без задержек, а быстрый SSD на 1024 Гб обеспечивает моментальный запуск и хранение больших объёмов данных. Два порта USB Type-C позволяют гибко подключать нужные устройства, а встроенный кард-ридер упрощает работу с фотографиями и видео. Модель поставляется без ОС — вы сами выбираете, какая система подойдёт именно вам. Этот ноутбук Lenovo станет надёжным партнёром для сложных задач, многофункциональных проектов и современной мобильной жизни.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK)