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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK)

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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga Pro 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3000x1876
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734163
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Pro 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3000x1876
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.05

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK)

Lenovo воплощает мощь и стиль в компактном корпусе. Диагональ экрана 14,5 дюймов — идеальное решение для тех, кто ценит мобильность без компромиссов по удобству работы. Высокое разрешение 3000x1876 и сенсорный экран дарят яркие, детализированные изображения и интуитивное управление одним касанием. Под капотом — впечатляющие 16 ядер процессора Intel, 32 Гб оперативной памяти и целый терабайт SSD: многозадачность, быстрый запуск программ и мгновенный отклик даже при работе с большими файлами. Прочный алюминиевый корпус смотрится премиально и защищает ноутбук в ежедневных поездках. Работает из коробки на Windows 11 Home — современные возможности и комфорт работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Pro 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3000x1876
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo воплощает мощь и стиль в компактном корпусе. Диагональ экрана 14,5 дюймов — идеальное решение для тех, кто ценит мобильность без компромиссов по удобству работы. Высокое разрешение 3000x1876 и сенсорный экран дарят яркие, детализированные изображения и интуитивное управление одним касанием. Под капотом — впечатляющие 16 ядер процессора Intel, 32 Гб оперативной памяти и целый терабайт SSD: многозадачность, быстрый запуск программ и мгновенный отклик даже при работе с большими файлами. Прочный алюминиевый корпус смотрится премиально и защищает ноутбук в ежедневных поездках. Работает из коробки на Windows 11 Home — современные возможности и комфорт работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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