Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5" OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5" OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK)
Ноутбук Lenovo – это сочетание изящного дизайна и передовых технологий, представленных в одном устройстве. Изготовленный из алюминия, этот ноутбук отличается прочностью и легкостью, его вес составляет всего 1,54 кг, что делает его идеальным для мобильной работы и путешествий. Диагональ экрана размером 14,5 дюймов и разрешение 2944x1840 пикселей обеспечивают потрясающую четкость изображения, а OLED-матрица гарантирует насыщенные цвета и глубокий контраст. Это делает устройство прекрасным выбором для развлечений, редактирования фотографий и видеоматериалов. Под капотом ноутбука находится мощный процессор от AMD, с графическим контроллером AMD Radeon 860M, который обеспечивает высокую производительность в ресурсозатратных приложениях и играх. Встроенная видеокарта оптимизирована для эффективной работы в многозадачном режиме. Оперативная память объемом 32 Гб и SSD на 1024 Гб позволяют хранить большие объемы данных и мгновенно выполнять операции без задержек. Для подключения внешних устройств и периферии предусмотрены два порта USB Type-C, что обеспечивает удобство и скорость передачи данных. Дополняет этот функционал версия Bluetooth 5.4, предоставляющая возможность быстрого и стабильного подключения к беспроводным устройствам. Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой, что обеспечивает комфортную работу в любых условиях освещенности. Не обременённый предустановленной операционной системой, этот ноутбук предоставляет пользователю свободу выбора и дает возможность установить наиболее подходящую ОС для своих задач. Ноутбук Lenovo станет надежным помощником для тех, кто ищет высокую производительность в сочетании с элегантным дизайном.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5" OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK)