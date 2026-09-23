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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5" OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5" OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK)

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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 12
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 13
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 14
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 15
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 16
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga Pro 7
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
2944x1840
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5&quot; OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734162
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Pro 7
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
2944x1840
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х8
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5" OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK)

Ноутбук Lenovo – это сочетание изящного дизайна и передовых технологий, представленных в одном устройстве. Изготовленный из алюминия, этот ноутбук отличается прочностью и легкостью, его вес составляет всего 1,54 кг, что делает его идеальным для мобильной работы и путешествий. Диагональ экрана размером 14,5 дюймов и разрешение 2944x1840 пикселей обеспечивают потрясающую четкость изображения, а OLED-матрица гарантирует насыщенные цвета и глубокий контраст. Это делает устройство прекрасным выбором для развлечений, редактирования фотографий и видеоматериалов. Под капотом ноутбука находится мощный процессор от AMD, с графическим контроллером AMD Radeon 860M, который обеспечивает высокую производительность в ресурсозатратных приложениях и играх. Встроенная видеокарта оптимизирована для эффективной работы в многозадачном режиме. Оперативная память объемом 32 Гб и SSD на 1024 Гб позволяют хранить большие объемы данных и мгновенно выполнять операции без задержек. Для подключения внешних устройств и периферии предусмотрены два порта USB Type-C, что обеспечивает удобство и скорость передачи данных. Дополняет этот функционал версия Bluetooth 5.4, предоставляющая возможность быстрого и стабильного подключения к беспроводным устройствам. Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой, что обеспечивает комфортную работу в любых условиях освещенности. Не обременённый предустановленной операционной системой, этот ноутбук предоставляет пользователю свободу выбора и дает возможность установить наиболее подходящую ОС для своих задач. Ноутбук Lenovo станет надежным помощником для тех, кто ищет высокую производительность в сочетании с элегантным дизайном.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5" OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Pro 7
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
2944x1840
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Развернуть
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo – это сочетание изящного дизайна и передовых технологий, представленных в одном устройстве. Изготовленный из алюминия, этот ноутбук отличается прочностью и легкостью, его вес составляет всего 1,54 кг, что делает его идеальным для мобильной работы и путешествий. Диагональ экрана размером 14,5 дюймов и разрешение 2944x1840 пикселей обеспечивают потрясающую четкость изображения, а OLED-матрица гарантирует насыщенные цвета и глубокий контраст. Это делает устройство прекрасным выбором для развлечений, редактирования фотографий и видеоматериалов. Под капотом ноутбука находится мощный процессор от AMD, с графическим контроллером AMD Radeon 860M, который обеспечивает высокую производительность в ресурсозатратных приложениях и играх. Встроенная видеокарта оптимизирована для эффективной работы в многозадачном режиме. Оперативная память объемом 32 Гб и SSD на 1024 Гб позволяют хранить большие объемы данных и мгновенно выполнять операции без задержек. Для подключения внешних устройств и периферии предусмотрены два порта USB Type-C, что обеспечивает удобство и скорость передачи данных. Дополняет этот функционал версия Bluetooth 5.4, предоставляющая возможность быстрого и стабильного подключения к беспроводным устройствам. Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой, что обеспечивает комфортную работу в любых условиях освещенности. Не обременённый предустановленной операционной системой, этот ноутбук предоставляет пользователю свободу выбора и дает возможность установить наиболее подходящую ОС для своих задач. Ноутбук Lenovo станет надежным помощником для тех, кто ищет высокую производительность в сочетании с элегантным дизайном.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14.5" OLED 3K (2944x1840) без ОС turquoise WiFi BT Cam (83KG0013RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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