Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK)
Ноутбуки Lenovo предлагают идеальное сочетание стиля, производительности и функциональности для современных пользователей. Этот ноутбук отличается элегантным дизайном благодаря корпусу из высококачественного алюминия, что не только придает ему современный вид, но и обеспечивает надежную защиту при повседневном использовании. С весом всего 1,38 кг и диагональю экрана 14 дюймов, ноутбук отлично подходит для тех, кто находится в движении и ценит портативность. Высокое разрешение экрана 1920x1200 и наличие сенсорного управления делают его идеальным для работы с мультимедийным контентом и комфортного просмотра фильмов. Мощный процессор AMD серии Ryzen AI 7 в сочетании с 24 Гб оперативной памяти позволяет справляться с любыми задачами, будь то работа с графикой или многозадачность. Хранение данных не будет проблемой благодаря впечатляющему объему SSD на 1024 Гб, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Графический контроллер AMD Radeon 860M с интегрированной видеокартой предлагает плавное воспроизведение видео и поддержку современных графических приложений. Кроме того, версия Bluetooth 5.4 обеспечивает надежное соединение с различными устройствами. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности, а встроенный кард-ридер упрощает работу с различными типами карт памяти. Этот ноутбук Lenovo предлагается без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки предпочтительной ОС. Компактный, но мощный, этот ноутбук станет отличным выбором для профессионалов и студентов, нуждающихся в надежном и производительном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK)