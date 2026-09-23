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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK)

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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 12
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 13
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 14
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 15
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga 7
Операционная система
без ОС
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734161
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
350
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK)

Ноутбуки Lenovo предлагают идеальное сочетание стиля, производительности и функциональности для современных пользователей. Этот ноутбук отличается элегантным дизайном благодаря корпусу из высококачественного алюминия, что не только придает ему современный вид, но и обеспечивает надежную защиту при повседневном использовании. С весом всего 1,38 кг и диагональю экрана 14 дюймов, ноутбук отлично подходит для тех, кто находится в движении и ценит портативность. Высокое разрешение экрана 1920x1200 и наличие сенсорного управления делают его идеальным для работы с мультимедийным контентом и комфортного просмотра фильмов. Мощный процессор AMD серии Ryzen AI 7 в сочетании с 24 Гб оперативной памяти позволяет справляться с любыми задачами, будь то работа с графикой или многозадачность. Хранение данных не будет проблемой благодаря впечатляющему объему SSD на 1024 Гб, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Графический контроллер AMD Radeon 860M с интегрированной видеокартой предлагает плавное воспроизведение видео и поддержку современных графических приложений. Кроме того, версия Bluetooth 5.4 обеспечивает надежное соединение с различными устройствами. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности, а встроенный кард-ридер упрощает работу с различными типами карт памяти. Этот ноутбук Lenovo предлагается без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки предпочтительной ОС. Компактный, но мощный, этот ноутбук станет отличным выбором для профессионалов и студентов, нуждающихся в надежном и производительном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
350
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Lenovo предлагают идеальное сочетание стиля, производительности и функциональности для современных пользователей. Этот ноутбук отличается элегантным дизайном благодаря корпусу из высококачественного алюминия, что не только придает ему современный вид, но и обеспечивает надежную защиту при повседневном использовании. С весом всего 1,38 кг и диагональю экрана 14 дюймов, ноутбук отлично подходит для тех, кто находится в движении и ценит портативность. Высокое разрешение экрана 1920x1200 и наличие сенсорного управления делают его идеальным для работы с мультимедийным контентом и комфортного просмотра фильмов. Мощный процессор AMD серии Ryzen AI 7 в сочетании с 24 Гб оперативной памяти позволяет справляться с любыми задачами, будь то работа с графикой или многозадачность. Хранение данных не будет проблемой благодаря впечатляющему объему SSD на 1024 Гб, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Графический контроллер AMD Radeon 860M с интегрированной видеокартой предлагает плавное воспроизведение видео и поддержку современных графических приложений. Кроме того, версия Bluetooth 5.4 обеспечивает надежное соединение с различными устройствами. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности, а встроенный кард-ридер упрощает работу с различными типами карт памяти. Этот ноутбук Lenovo предлагается без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки предпочтительной ОС. Компактный, но мощный, этот ноутбук станет отличным выбором для профессионалов и студентов, нуждающихся в надежном и производительном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0062RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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