Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK)
Ноутбук Lenovo характеризуется современным и стильным дизайном благодаря своему алюминиевому корпусу, что делает его не только прочным, но и легким – вес составляет всего 1,38 кг. Это идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и производительность. Устройство оснащено 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивающим четкую и яркую картинку. Внутри установлен мощный процессор AMD серии Ryzen AI 5, который в сочетании с 24 Гб оперативной памяти позволяет выполнять множество задач одновременно без задержек и проблем с производительностью. Графическим контроллером служит AMD Radeon 840M, обеспечивающий качественную визуализацию для работы и развлечений. Солидный объем SSD – 1024 Гб, предоставляет пользователям огромное пространство для хранения данных, программ и медиафайлов. Ноутбук работает на операционной системе Windows 11 Home, предлагает интуитивно понятный интерфейс и доступ к многочисленным функциям и приложениям. Клавиатура с подсветкой позволит работать в любой обстановке, а наличие встроенного кард-ридера добавляет удобства в работе с картами памяти. Для подключения периферийных устройств доступны два порта USB Type-C, а новейшая версия Bluetooth 5.4 обеспечивает быструю и стабильную связь с беспроводными устройствами. Этот ноутбук Lenovo – идеальный компаньон для работы и отдыха, предоставляющий баланс между высоким уровнем производительности и удобством использования.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK)