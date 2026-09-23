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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK)

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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734158
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK)

Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит мощность и мобильность. Лёгкий — всего 1,38 кг — он не обременит ни в деловой поездке, ни в кафе. Металлический алюминиевый корпус придаёт устройству ощущение премиальности. Яркий сенсорный экран 14 дюймов с разрешением 1920x1200 идеально подходит и для работы с документами, и для просмотра фильмов. Восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 7 с современной графикой Intel Arc Graphics и 16 Гб оперативной памяти позволяет справляться с ресурсоёмкими задачами; быстрый SSD объёмом 1024 Гб гарантирует мгновенные загрузки и море места для файлов. Встроенный кард-ридер делает перенос фото и видео максимально удобным. Подсветка клавиатуры помогает работать даже в темноте, а свежая версия Bluetooth v5.4 обеспечивает стремительную связь с аксессуарами и гаджетами. Такой ноутбук станет надёжным компаньоном активного и требовательного пользователя.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит мощность и мобильность. Лёгкий — всего 1,38 кг — он не обременит ни в деловой поездке, ни в кафе. Металлический алюминиевый корпус придаёт устройству ощущение премиальности. Яркий сенсорный экран 14 дюймов с разрешением 1920x1200 идеально подходит и для работы с документами, и для просмотра фильмов. Восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 7 с современной графикой Intel Arc Graphics и 16 Гб оперативной памяти позволяет справляться с ресурсоёмкими задачами; быстрый SSD объёмом 1024 Гб гарантирует мгновенные загрузки и море места для файлов. Встроенный кард-ридер делает перенос фото и видео максимально удобным. Подсветка клавиатуры помогает работать даже в темноте, а свежая версия Bluetooth v5.4 обеспечивает стремительную связь с аксессуарами и гаджетами. Такой ноутбук станет надёжным компаньоном активного и требовательного пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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