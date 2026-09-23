Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK)
Лёгкий и элегантный ноутбук Lenovo весит всего 1,38 кг — берите его с собой куда угодно и работайте там, где удобно именно вам. Прочный алюминиевый корпус придаёт устройству стильный вид. Живой 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1200 делает работу и отдых по-настоящему комфортными. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью и серьёзными программами, а быстрый SSD на 512 Гб обеспечит мгновенный доступ к файлам и приложениям. Встроенный кард-ридер упрощает работу с фото и видео, а два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Современная версия Bluetooth v5.4 мгновенно связывает ноутбук с аксессуарами. Приятная подсветка клавиатуры позволит не отвлекаться от дела даже в полумраке. Идеальное решение для динамичной работы и творчества без ограничений.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK)