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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK)

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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 12
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 13
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 14
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga 7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734156
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK)

Представляем вам один из самых современных и функциональных ноутбуков от Lenovo, который станет идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащён передовыми технологиями и отвечает всем требованиям современных пользователей. Начнем с дисплея: диагональ 14 дюймов с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое изображение с яркими и насыщенными цветами, а сенсорный экран добавляет новые возможности управления и взаимодействия с устройством. Благодаря ослепительной цветопередаче, работа на этом экране будет настоящим удовольствием. Производительность устройства также на высоте. Восьмиядерный процессор от Intel обеспечивает исключительную скорость и многозадачность. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти, ноутбук справится с самыми требовательными задачами, будь то работа с большими документами или обработка изображений. Твердотельный накопитель объемом 512 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также предлагает достаточно места для хранения всех ваших данных. Встроенный кард-ридер дополнительно упрощает работу с мультимедийными файлами, а наличие подсветки клавиатуры делает работу в условиях недостаточного освещения комфортной и продуктивной. Новый стандарт Wi-Fi 802.11be гарантирует быстрое и стабильное подключение к интернету, а Bluetooth v5.4 обеспечивает надежное соединение с другими устройствами. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что не только придаёт устройству стильный и современный облик, но и обеспечивает его прочность и долговечность. Наличие двух портов USB Type-C позволяет подключать широкий спектр периферийных устройств для повышения удобства работы. Этот ноутбук от Lenovo – квинтэссенция инноваций и стиля, превосходно справляющийся с любыми задачами и наделенный всеми необходимыми характеристиками для комфортного использования как в профессиональной, так и в личной жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам один из самых современных и функциональных ноутбуков от Lenovo, который станет идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащён передовыми технологиями и отвечает всем требованиям современных пользователей. Начнем с дисплея: диагональ 14 дюймов с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое изображение с яркими и насыщенными цветами, а сенсорный экран добавляет новые возможности управления и взаимодействия с устройством. Благодаря ослепительной цветопередаче, работа на этом экране будет настоящим удовольствием. Производительность устройства также на высоте. Восьмиядерный процессор от Intel обеспечивает исключительную скорость и многозадачность. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти, ноутбук справится с самыми требовательными задачами, будь то работа с большими документами или обработка изображений. Твердотельный накопитель объемом 512 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также предлагает достаточно места для хранения всех ваших данных. Встроенный кард-ридер дополнительно упрощает работу с мультимедийными файлами, а наличие подсветки клавиатуры делает работу в условиях недостаточного освещения комфортной и продуктивной. Новый стандарт Wi-Fi 802.11be гарантирует быстрое и стабильное подключение к интернету, а Bluetooth v5.4 обеспечивает надежное соединение с другими устройствами. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что не только придаёт устройству стильный и современный облик, но и обеспечивает его прочность и долговечность. Наличие двух портов USB Type-C позволяет подключать широкий спектр периферийных устройств для повышения удобства работы. Этот ноутбук от Lenovo – квинтэссенция инноваций и стиля, превосходно справляющийся с любыми задачами и наделенный всеми необходимыми характеристиками для комфортного использования как в профессиональной, так и в личной жизни.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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