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Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK)

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Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga Slim 7
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
132 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734155
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Slim 7
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
350
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK)

С Lenovo ваш рабочий и творческий потенциал выходит на новый уровень. Компактный 14?дюймовый экран с впечатляющим разрешением 2880x1800 дарит сочную картинку — детали становятся ярче, фильмы и дизайн-проекты выглядят безупречно. Мощная видеокарта AMD Radeon 860M с легкостью справляется с современными задачами: от сложных таблиц до обработки изображений. Современный процессор серии AMD Ryzen AI 7 гарантирует высокую скорость работы даже в режиме многозадачности — система остаётся быстрой и отзывчивой при запуске тяжёлых приложений. Установленный SSD объёмом 1024 Гб отлично подходит для хранения крупных файлов, а 32 Гб оперативной памяти открывают возможности для профессионалов, работающих с «тяжёлым» софтом. Свежий Bluetooth v5.4 быстро соединяет ноутбук с аксессуарами. Всё управление построено на знакомой Windows 11 Home — вы готовы к достижению новых целей без ограничений.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Slim 7
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
350
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
С Lenovo ваш рабочий и творческий потенциал выходит на новый уровень. Компактный 14?дюймовый экран с впечатляющим разрешением 2880x1800 дарит сочную картинку — детали становятся ярче, фильмы и дизайн-проекты выглядят безупречно. Мощная видеокарта AMD Radeon 860M с легкостью справляется с современными задачами: от сложных таблиц до обработки изображений. Современный процессор серии AMD Ryzen AI 7 гарантирует высокую скорость работы даже в режиме многозадачности — система остаётся быстрой и отзывчивой при запуске тяжёлых приложений. Установленный SSD объёмом 1024 Гб отлично подходит для хранения крупных файлов, а 32 Гб оперативной памяти открывают возможности для профессионалов, работающих с «тяжёлым» софтом. Свежий Bluetooth v5.4 быстро соединяет ноутбук с аксессуарами. Всё управление построено на знакомой Windows 11 Home — вы готовы к достижению новых целей без ограничений.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 132090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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