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Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK)

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Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 12
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 13
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga Slim7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734152
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Slim7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х28х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK)

Ноутбук Lenovo – это идеальное сочетание стиля, мощности и передовых технологий, которое удовлетворит даже самых требовательных пользователей. Превосходный дизайн с корпусом из алюминия придает устройству элегантный и современный вид. Благодаря своему лёгкому весу — всего 1,19 кг, этот ноутбук легко брать с собой куда угодно. Дисплей диагональю 14 дюймов с разрешением 2880x1800 пикселей и сенсорной функцией обеспечивает яркие, чёткие изображения, делая просмотр контента или работу с документами максимально комфортными. Подсветка клавиатуры позволит работать даже в тёмное время суток без ущерба для удобства. Производительность устройства находится на высоте благодаря мощному 8-ядерному процессору Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти, что позволяет выполнять многозадачные операции быстро и эффективно. Встроенная видеокарта удовлетворит потребности при выполнении повседневных задач и обеспечит стабильное воспроизведение мультимедийного контента. Объем SSD накопителя в 1024 Гб позволит хранить большое количество файлов, приложений и мультимедиа без необходимости в регулярном освобождении места. Наличие встроенного кард-ридера добавляет удобства в работу с внешними носителями. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, что делает его идеальным для работы и развлечений в современном цифровом мире. Современный модуль Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и надежное беспроводное соединение с различными устройствами. Это ноутбук Lenovo для тех, кто ценит высокую производительность, удобство и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Slim7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo – это идеальное сочетание стиля, мощности и передовых технологий, которое удовлетворит даже самых требовательных пользователей. Превосходный дизайн с корпусом из алюминия придает устройству элегантный и современный вид. Благодаря своему лёгкому весу — всего 1,19 кг, этот ноутбук легко брать с собой куда угодно. Дисплей диагональю 14 дюймов с разрешением 2880x1800 пикселей и сенсорной функцией обеспечивает яркие, чёткие изображения, делая просмотр контента или работу с документами максимально комфортными. Подсветка клавиатуры позволит работать даже в тёмное время суток без ущерба для удобства. Производительность устройства находится на высоте благодаря мощному 8-ядерному процессору Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти, что позволяет выполнять многозадачные операции быстро и эффективно. Встроенная видеокарта удовлетворит потребности при выполнении повседневных задач и обеспечит стабильное воспроизведение мультимедийного контента. Объем SSD накопителя в 1024 Гб позволит хранить большое количество файлов, приложений и мультимедиа без необходимости в регулярном освобождении места. Наличие встроенного кард-ридера добавляет удобства в работу с внешними носителями. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, что делает его идеальным для работы и развлечений в современном цифровом мире. Современный модуль Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и надежное беспроводное соединение с различными устройствами. Это ноутбук Lenovo для тех, кто ценит высокую производительность, удобство и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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