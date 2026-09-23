Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110207)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110207)
Ноутбук iRU — это идеальное сочетание производительности и портативности, подходящее как для работы, так и для развлечений. Это устройство оснащено экраном с диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркие и четкие изображения благодаря IPS-матрице, способной воспроизводить насыщенные цвета и широкие углы обзора. Под капотом скрывается мощный процессор от Intel в тандеме с 16 ГБ оперативной памяти DDR4, что гарантирует быструю и плавную работу системы даже при выполнении многозадачных процессов. Для хранения данных предусмотрен SSD-диск объемом 256 ГБ, обеспечивающий быстрое чтение и запись информации и мгновенную загрузку операционной системы Windows 11 Home. Благодаря интегрированной графике Intel UHD Graphics, вы можете наслаждаться воспроизведением мультимедиа и решением повседневных задач с высоким уровнем детализации. Встроенный кард-ридер значительно упрощает перенос файлов с различных устройств. Ноутбук весом 1,78 кг имеет прочный пластиковый корпус, который удобно брать с собой, куда бы вы ни отправились. Беспроводное подключение обеспечивается современным модулем Bluetooth версии 5.0, что гарантирует стабильную и быструю передачу данных между устройствами. Этот ноутбук iRU произведен в Китае и представляет собой надежное и современное устройство для любой сферы применения.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110207)