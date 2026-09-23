Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110203)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110203)
iRU предлагает ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920x1200 — каждый кадр чёткий, а цветопередача радует глаз. Мощная связка процессора Intel и 16 Гб оперативной памяти DDR4 обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. Хранить всё необходимое удобно на вместительном SSD на 512 Гб — забывайте о просадках в скорости. Встроенный кард-ридер открывает дополнительные возможности, если нужно быстро передать фото или документы. За графику отвечает интегрированный контроллер Intel UHD Graphics — будет комфортно работать с изображениями и медиаконтентом. Поддержка Bluetooth v5.0 обеспечивает стабильное сверхбыстрое соединение с современными гаджетами. Корпус выполнен из пластика для лёгкости и мобильности, а Windows 11 Pro уже предустановлен для максимального удобства работы.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110203)