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Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097)

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Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 15
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 16
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 17
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 18
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 19
Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio 16ARB
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 16
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 17
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 18
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 19
  • Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734148
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 16ARB
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon RX Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.53

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097)

Ноутбук iRU – это современное устройство, сочетающее стильный дизайн и высокую производительность. Оснащенный процессором от AMD, этот ноутбук справится с ежедневными задачами и обеспечит комфортную работу с мультимедиа. Графический контроллер Intel UHD Graphics в сочетании с 16-дюймовым IPS экраном разрешением 1920x1200 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для работы с графикой или просмотра видео. Экран с широкими углами обзора гарантирует комфортное использование в любых условиях. Среди прочих характеристик: объем оперативной памяти составляет 16 Гб DDR4, что позволяет работать в многозадачном режиме без потери производительности, а емкий SSD-накопитель объемом 512 Гб обеспечит быструю загрузку системы и хранение больших объемов данных. Устройство оснащено встроенным кард-ридером, что добавляет удобства при работе с различными носителями информации. Поддержка Bluetooth версии 5.0 обеспечивает стабильное подключение беспроводных устройств и минимальное энергопотребление. Вес ноутбука составляет 1,78 кг, а корпус из пластика делает его легким и портативным – идеально подходит для пользователей, которые постоянно находятся в движении. Работая под управлением операционной системы Windows 11 Pro, ноутбук iRU предлагает все современные возможности и функции для продуктивной работы и развлечений. Изготовленный в Китае, этот ноутбук iRU представляет собой идеальное сочетание цены и качества от надежного производителя.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 16ARB
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon RX Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук iRU – это современное устройство, сочетающее стильный дизайн и высокую производительность. Оснащенный процессором от AMD, этот ноутбук справится с ежедневными задачами и обеспечит комфортную работу с мультимедиа. Графический контроллер Intel UHD Graphics в сочетании с 16-дюймовым IPS экраном разрешением 1920x1200 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для работы с графикой или просмотра видео. Экран с широкими углами обзора гарантирует комфортное использование в любых условиях. Среди прочих характеристик: объем оперативной памяти составляет 16 Гб DDR4, что позволяет работать в многозадачном режиме без потери производительности, а емкий SSD-накопитель объемом 512 Гб обеспечит быструю загрузку системы и хранение больших объемов данных. Устройство оснащено встроенным кард-ридером, что добавляет удобства при работе с различными носителями информации. Поддержка Bluetooth версии 5.0 обеспечивает стабильное подключение беспроводных устройств и минимальное энергопотребление. Вес ноутбука составляет 1,78 кг, а корпус из пластика делает его легким и портативным – идеально подходит для пользователей, которые постоянно находятся в движении. Работая под управлением операционной системы Windows 11 Pro, ноутбук iRU предлагает все современные возможности и функции для продуктивной работы и развлечений. Изготовленный в Китае, этот ноутбук iRU представляет собой идеальное сочетание цены и качества от надежного производителя.
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Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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