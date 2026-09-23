Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097)
Ноутбук iRU – это современное устройство, сочетающее стильный дизайн и высокую производительность. Оснащенный процессором от AMD, этот ноутбук справится с ежедневными задачами и обеспечит комфортную работу с мультимедиа. Графический контроллер Intel UHD Graphics в сочетании с 16-дюймовым IPS экраном разрешением 1920x1200 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для работы с графикой или просмотра видео. Экран с широкими углами обзора гарантирует комфортное использование в любых условиях. Среди прочих характеристик: объем оперативной памяти составляет 16 Гб DDR4, что позволяет работать в многозадачном режиме без потери производительности, а емкий SSD-накопитель объемом 512 Гб обеспечит быструю загрузку системы и хранение больших объемов данных. Устройство оснащено встроенным кард-ридером, что добавляет удобства при работе с различными носителями информации. Поддержка Bluetooth версии 5.0 обеспечивает стабильное подключение беспроводных устройств и минимальное энергопотребление. Вес ноутбука составляет 1,78 кг, а корпус из пластика делает его легким и портативным – идеально подходит для пользователей, которые постоянно находятся в движении. Работая под управлением операционной системы Windows 11 Pro, ноутбук iRU предлагает все современные возможности и функции для продуктивной работы и развлечений. Изготовленный в Китае, этот ноутбук iRU представляет собой идеальное сочетание цены и качества от надежного производителя.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 16ARB Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110097)