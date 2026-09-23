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Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6" IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6" IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2)

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Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото 1
Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото 2
Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото 3
Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото 4
Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото 5
Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото 1
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото 2
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото 3
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото 4
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото 5
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6&quot; IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
272 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734141
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Характеристики

Бренд
Aquarius
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
1135G7
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.5

Описание товара Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6" IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2)

Защищенный ноутбук с диагональю экрана 15.6” соответствует стандарту IP65. Устойчив к воздействию пыли, влаги и вибрации, выдерживает падение. Подходит для использования в сложных погодных и полевых условиях. Оборудован удобной ручкой для переноски. Присутствует возможность установки различных модулей доверенной загрузки. Может применяться для обработки конфиденциальной информации и для работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Ноутбук создан на основе материнской платы собственной разработки и производства.

Отзывы о товаре Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6" IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2)




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Характеристики
Бренд
Aquarius
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
1135G7
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Россия
Описание
Защищенный ноутбук с диагональю экрана 15.6” соответствует стандарту IP65. Устойчив к воздействию пыли, влаги и вибрации, выдерживает падение. Подходит для использования в сложных погодных и полевых условиях. Оборудован удобной ручкой для переноски. Присутствует возможность установки различных модулей доверенной загрузки. Может применяться для обработки конфиденциальной информации и для работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Ноутбук создан на основе материнской платы собственной разработки и производства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Aquarius Cmp NS715R Core i5 1135G7 16Gb SSD512Gb 15.6" IPS (1920x1080) без ОС WiFi BT Cam (NS715R1524116S151SCN2TNNNN2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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