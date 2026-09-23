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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734140
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
10
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.46

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A)

Apple снова задаёт планку в мире ноутбуков. Экран с диагональю 15,3 дюйма и чётким разрешением 2880x1864 порадует глаз при любой задаче — от творчества до развлечений. Лёгкий вес — всего 1,51 кг — делает его отличным спутником для работы и поездок. Молниеносная скорость обеспечивается процессором Apple M4 и 24 Гб оперативной памяти, а быстрый SSD на 512 Гб даст простор для хранения нужных файлов. Безопасность на уровне: встроенный сканер отпечатка пальца для защиты данных. Встроенная клавиатурная подсветка добавляет комфорта в вечерней работе, а современный Bluetooth v5.3 делает подключение аксессуаров простым и стабильным. Алюминиевый корпус подчёркивает фирменный стиль Apple, а аккумулятор Li-Pol готов к долгой эксплуатации. Mac OS, традиционно лаконичная и функциональная, открывает богатые возможности для любой задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
10
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Apple снова задаёт планку в мире ноутбуков. Экран с диагональю 15,3 дюйма и чётким разрешением 2880x1864 порадует глаз при любой задаче — от творчества до развлечений. Лёгкий вес — всего 1,51 кг — делает его отличным спутником для работы и поездок. Молниеносная скорость обеспечивается процессором Apple M4 и 24 Гб оперативной памяти, а быстрый SSD на 512 Гб даст простор для хранения нужных файлов. Безопасность на уровне: встроенный сканер отпечатка пальца для защиты данных. Встроенная клавиатурная подсветка добавляет комфорта в вечерней работе, а современный Bluetooth v5.3 делает подключение аксессуаров простым и стабильным. Алюминиевый корпус подчёркивает фирменный стиль Apple, а аккумулятор Li-Pol готов к долгой эксплуатации. Mac OS, традиционно лаконичная и функциональная, открывает богатые возможности для любой задачи.
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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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