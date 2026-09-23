Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A)
Apple снова задаёт планку в мире ноутбуков. Экран с диагональю 15,3 дюйма и чётким разрешением 2880x1864 порадует глаз при любой задаче — от творчества до развлечений. Лёгкий вес — всего 1,51 кг — делает его отличным спутником для работы и поездок. Молниеносная скорость обеспечивается процессором Apple M4 и 24 Гб оперативной памяти, а быстрый SSD на 512 Гб даст простор для хранения нужных файлов. Безопасность на уровне: встроенный сканер отпечатка пальца для защиты данных. Встроенная клавиатурная подсветка добавляет комфорта в вечерней работе, а современный Bluetooth v5.3 делает подключение аксессуаров простым и стабильным. Алюминиевый корпус подчёркивает фирменный стиль Apple, а аккумулятор Li-Pol готов к долгой эксплуатации. Mac OS, традиционно лаконичная и функциональная, открывает богатые возможности для любой задачи.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MC6L4HN/A)