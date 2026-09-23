Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A)

Apple MacBook Air A3240 – лёгкий ноутбук для тех, кто ценит производительность и мобильность. Он подходит для учебы, работы и творчества, сочетая дизайн с передовыми технологиями. Устройство работает на базе процессора Apple M4 с 10 ядрами и оснащено экраном Liquid Retina. Насколько качественное изображение и комфортен ли экран для глаз? 13.6-дюймовый экран с разрешением 2560x1664 и соотношением сторон 16:10 создаёт чёткую и насыщенную картинку. Технология Liquid Retina на базе IPS-матрицы с LED-подсветкой даёт широкие углы обзора до 170-178 градусов и яркость до 500 кд/м?. Экран поддерживает HDR10, что улучшает детализацию и цветопередачу в HDR-контенте. Глянцевая поверхность подчёркивает насыщенность цветов, а режим защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Что умеет ноутбук с точки зрения производительности и графики? Процессор Apple M4 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте до 4 ГГц, ускоряя выполнение ресурсоёмких задач. Встроенный графический процессор с 8 ядрами поддерживает трассировку лучей, создавая сложные визуальные эффекты. Оперативная память объёмом 16 ГБ с пропускной способностью 120 ГБ/с распаяна на плате, что исключает возможность апгрейда, но обеспечивает стабильную работу. SSD-накопитель на 256 ГБ даёт быстрый доступ к данным и ускоряет загрузку системы и приложений. Удобно ли использовать и какие интерфейсы доступны? Ноутбук оснащён двумя разъёмами Thunderbolt 4 с поддержкой передачи видео 6K/60Гц и скоростью до 40 Гбит/с. Есть поддержка Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3 для быстрой беспроводной связи. Встроенная веб-камера с разрешением 12 Мп отображает видео в Full HD 1080p, улучшая качество видеозвонков. Для аудио предусмотрен разъём для наушников и стереодинамики с мощностью 4 Вт, а также три микрофона для передачи голоса. Биометрический сканер отпечатка пальца повышает безопасность и удобство входа в систему. Впишется ли ноутбук в стиль и комфортно ли им пользоваться? Корпус выполнен из алюминия с матовой внешней поверхностью в цвете «сияющая звезда», что выглядит современно и элегантно. Клавиатура с русско-английской раскладкой имеет белую подсветку и чёрные клавиши, облегчая работу в темноте. Устройство оснащено Force Touch трекпадом, который поддерживает точное позиционирование и дополнительные жесты. Батарея с ёмкостью 53.8 Wh обеспечивает до 15 часов работы в среднем режиме и до 18 часов при минимальной нагрузке. Поддерживается быстрая зарядка через USB Type-C, сокращая время восстановления заряда.